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El musical de 'Friends' abre la temporada del Teatro Principal

La parodia de la mítica serie estará en cartel hasta este domingo

El musical de 'Friends' abre la temporada del Teatro Principal de Zaragoza

El musical de 'Friends' abre la temporada del Teatro Principal de Zaragoza

Jaime Galindo

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Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

El Teatro Principal ha inaugurado su temporada con 'Friends: La Parodia Musical', un espectáculo que ya estuvo en noviembre de 2024 en el mismo escenario y que merced a su éxito ha sido el elegido para el pistoletazo de salida de este curso donde estará en cartel hasta el domingo. Esta parodia musical desenfadada, ingeniosa y abiertamente gamberra convierte los momentos más icónicos de los seis amigos en una fiesta teatral cargada de humor, canciones y guiños para fans de todas las edades.

El musical de 'Friends' abren la temporada en el Teatro Principal de Zaragoza

El musical de 'Friends' abren la temporada en el Teatro Principal de Zaragoza

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El musical de 'Friends' abren la temporada en el Teatro Principal de Zaragoza / Jaime Galindo

La actriz María Ruiz será la encargada de volver a dar vida a Rachel, mientras que Omar Ruiz interpretará a Ross; María Ochando es la actriz que se encargará de Mónica; Dani Saiz será Chandler mientras que Irina Bargues y Ricardo Saiz serán Phoebe y Joey respectivamente. Tampoco faltará el dueño del Central Perk, Gunther, a cargo de Kevin Villar.

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Diez cambios de vestuarios

A través de diez cambios de vestuario y siete protagonistas, esta parodia musical celebrará toda la década de la serie, desde el piloto hasta el último episodio, conectados a través de números musicales y diálogos con subtextos que buscarán cazar a los más fanáticos del show y descubrir el programa a los nuevos espectadores.

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