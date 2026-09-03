El musical de 'Friends' abre la temporada del Teatro Principal
La parodia de la mítica serie estará en cartel hasta este domingo
El Teatro Principal ha inaugurado su temporada con 'Friends: La Parodia Musical', un espectáculo que ya estuvo en noviembre de 2024 en el mismo escenario y que merced a su éxito ha sido el elegido para el pistoletazo de salida de este curso donde estará en cartel hasta el domingo. Esta parodia musical desenfadada, ingeniosa y abiertamente gamberra convierte los momentos más icónicos de los seis amigos en una fiesta teatral cargada de humor, canciones y guiños para fans de todas las edades.
La actriz María Ruiz será la encargada de volver a dar vida a Rachel, mientras que Omar Ruiz interpretará a Ross; María Ochando es la actriz que se encargará de Mónica; Dani Saiz será Chandler mientras que Irina Bargues y Ricardo Saiz serán Phoebe y Joey respectivamente. Tampoco faltará el dueño del Central Perk, Gunther, a cargo de Kevin Villar.
Diez cambios de vestuarios
A través de diez cambios de vestuario y siete protagonistas, esta parodia musical celebrará toda la década de la serie, desde el piloto hasta el último episodio, conectados a través de números musicales y diálogos con subtextos que buscarán cazar a los más fanáticos del show y descubrir el programa a los nuevos espectadores.
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