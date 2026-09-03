El rapero aragonés que triunfa más al otro lado del Atlántico que en casa

Las entradas para su próximo concierto en México DF ya están agotadas a falta de más de dos meses para su celebración (21 de noviembre). De hecho, ha intentado habilitar otra fecha pero, de momento, no ha sido posible. Y en esta minigira anterior a sacar su nuevo disco va a visitar por primera vez El Salvador y también actuará en Ecuador y la República Dominicana.

Hace un año, en 2025, hizo una gira con otro MC aragonés, Sharif, en lo que fue un triunfo absoluto con casi todas las entradas vendidas. El rapero aragonés (nacido en Polonia) Rafael Lechowski goza con un gran predicamente en Latinoamérica, a día de hoy, más que en España donde cuenta con un selecto grupo de seguidores pero es un artista de nicho.

Miembro de los Flowklorikos, Lechowski se hizo un hueco en el mundo del rap con su cuidada poesía que le llevó posteriormente a ser autor también de varios libros y a adaptar su propuesta musical al servicio de la palabra y con ese toque poético e intimista que ha cautivado de manera especial al público latinoamericano.

Su próximo trabajo discográfico

Su último disco (ahora está a punto de ver la luz uno nuevo) es 'El canto del amor a la vida', que vio la luz en enero de 2020 en el que cuenta con la colaboración de músicos de renombre internacional y que es un homenaje a la vida y a la grandeza de las cosas sencillas. El autor afirma con rotundidad que esta es su mayor obra, porque este es el momento más grande de su vida. Aunque el trabajo que quizá marcó un punto de inflexión en su carrera fue 'Donde duele, inspira' donde Lechowski dio rienda suelta a todo su potencial letrístico y artístico.

Cansado de 'vender' su obra a editoriales y discográficas con las que, confesaba, no ha empatizado demasiado, Lechowski decidió en 2016 lanzar su propia plataforma, Arscesis, para vehicular sus lanzamientos y el de otros artistas. Ha sido ahí donde han visto la luz obras tan importantes como su proyecto 'Quarcissus' publicado en tres volúmenes y 'El artesano de la calle Oviedo'.