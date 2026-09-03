La Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza abre sus inscripciones para el nuevo curso
El plazo para solicitar plaza permanecerá abierto hasta el próximo lunes, 7 de septiembre.
El Periódico de Aragón
La Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza mantiene abierto el plazo de inscripción para el nuevo curso, una oportunidad para todas aquellaspersonas que quieran descubrir, desarrollar y perfeccionar su vocación por las artes escénicas. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 7 de septiembre.
Con más de 40 años de trayectoria, la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza se ha consolidado como uno de los principales referentes de la formación teatral en Aragón. A lo largo de estas cuatro décadas, sus aulas han acogido a generaciones de alumnos y alumnas que han encontrado en la escuela un espacio para aprender, experimentar y crecer en el mundo de la interpretación.
La formación que ofrece la Escuela apuesta por una preparación integral del actor y de la actriz, combinando el trabajo de interpretación, cuerpo y voz, y proporcionando las herramientas necesarias para enfrentarse al hecho escénico desde diferentes perspectivas. Un aprendizaje basado en la práctica, la creatividad, el trabajo colectivo y el conocimiento de las diferentes disciplinas que forman parte de las artes escénicas.
Más de cuatro décadas después de su creación, la Escuela continúa manteniendo intacta su vocación: formar intérpretes, despertar vocaciones y acercar el teatro a quienes sienten la necesidad de expresarse a través de la escena.
Por sus aulas han pasado numerosos profesionales que han desarrollado posteriormente sus carreras en el ámbito de las artes escénicas, contribuyendo al crecimiento y enriquecimiento del tejido cultural aragonés. La escuela se convierte así no solo en un lugar de aprendizaje, sino también en una puerta de entrada al mundo profesional y en un espacio de encuentro para quienes compartenla pasión por el teatro.
El nuevo curso se presenta como una nueva oportunidad para subirse al escenario, aprender de profesionales, descubrir las posibilidades del propio cuerpo y de la propia voz y formar parte de una comunidad teatral que lleva más de 40 años haciendo de la enseñanza y la creación escénica una de sus principales señas de identidad.
Quienes quieran iniciar o continuar su formación teatral pueden realizar su inscripción hasta el 7 de septiembre. La escena te está esperando. El primer paso puede empezaren la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza.
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