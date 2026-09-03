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La nueva película de Los Javis, 'La bola negra', se verá en Zaragoza de forma casi única y tal y como fue concebida

El filme es uno de los más esperados dentro del cine español tras su paso por el Festival de Cannes

'La bola negra' llega a las salas el próximo 25 de septiembre.

'La bola negra' llega a las salas el próximo 25 de septiembre. / El Periódico

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Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

La nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, que tras su triunfo en el Festival de Cannes (mejor dirección) ha levantado una gran expectación y que llegará a las salas de cine el próximo 25 de septiembre, se podrá ver de manera casi única en Zaragoza.

La sala Cervantes proyectará 'La bola negra' en formato 35 milímetros, conviertiendo a la ciudad en una de las tres de toda España que ofrecerán la posibilidad de ver la película en este formato. Se trata de una oportunidad especialmente relevante porque el 3 5mm no es únicamente un formato alternativo de exhibición, 'La bola negra' ha sido rodada en película fotoquímica de 35mm y esta es la forma en la que sus directores han concebido y desean que el público pueda verla en una sala de cine.

La proyección permitirá así disfrutar de la textura, el grano, el color y el carácter visual propios del soporte fotoquímico, recuperando una experiencia cinematográfica cada vez más excepcional y respetando de la forma más fiel posible la propuesta visual concebida durante el rodaje.

Expectación internacional

La llegada de 'La bola negra' se produce además rodeada de una enorme expectación internacional. La nueva obra de Los Javis llega después del reconocimiento obtenido por sus directores en Cannes y se sitúa ya entre los títulos españoles con mayores aspiraciones de cara a la próxima temporada de premios y a la carrera por los Oscar (es una de las tres preseleccionadas por España).

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Además, la preventa (que ya está activa) también abarca a los Aragonia, donde 'La bola negra' podrá disfrutarse en la sala Rex, su formato 'premium' de exhibición, equipado para ofrecer las máximas prestaciones de imagen y sonido

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