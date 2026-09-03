M-Clan (actúa en el Vive Latino de Zaragoza): "Queremos hacer un disco con canciones nuevas en un futuro no muy lejano"

M-Clan llevaba tres años sin girar, justo el tiempo que ha pasado desde que actuaron en la segunda edición del Vive Latino. Este verano se han vuelto a subir a los escenarios con la gira de celebración de su 30 aniversario, que desembarcará este viernes en el Anfiteatro de la Expo (21.10 horas). La banda murciana, toda una institución del rock patrio, interpretará sus grandes éxitos para disfrute de sus fans y confirmará por qué es uno de los grandes reclamos de este quinto Vive Latino. Este diario ha charlado con Carlos Tarque sobre el presente y el futuro de la banda.

Vuelven al Vive Latino tres años después. ¿Qué impresión les causó el festival en esa segunda edición?

Muy buena. Es un festival de primer nivel. Recuerdo que hubo mucho público y que fue una gran actuación. Ese día coincidimos con Loquillo casi a la misma hora, una fórmula que curiosamente se vuelve a repetir este año. Seguro que vuelve a ser un gran concierto porque la ciudad tiene un público espectacular. Zaragoza siempre ha sido un bastión de la música en España y eso se nota cuando vas, hay mucha gente apasionada por el rock.

M-Clan llevaba tres años sin subirse a un escenario. ¿Cómo está siendo el reencuentro?

Pues una gozada, como siempre. Los conciertos con M-Clan siempre son muy agradecidos porque contamos con canciones que ya son himnos en España. Hay varias generaciones que conocen nuestras canciones y eso es un tesoro para nosotros. Yo lo noto con mi proyecto en solitario. La gente se lo pasa muy bien, pero falta un poco esa cosa de los 'hits', que todo el mundo cante y eso. Lo vemos como un regalo y como algo que ya está por encima incluso de nuestras relaciones personales dentro del grupo.

Como si varios de esos temas hubieran dejado de ser solo suyos.

Eso es. También hay que reconocer que venimos de una época en la que las canciones se hacían muy famosas porque no había tantos canales de distribución de la música. A mí me llama la atención que ahora hay gente que llena grandes pabellones con temas que no son conocidos por el gran público. Obviamente yo no controlo esos grupos, pero es algo que antes no pasaba. Sería difícil encontrar a una persona en España que no conozca 'Carolina' o 'Llamando a la tierra'. Es verdad que vivimos un poco de rentas del pasado, pero ¿acaso eso es malo? Quiero decir, tampoco creo que sea muy positivo hacer discos malos si no te nace de dentro y no tienes nada que contar.

"Vivimos un poco de rentas del pasado, pero ¿acaso eso es malo?"

Llevan desde 2016 sin sacar un disco de estudio con canciones nuevas. ¿Ya se divisa en el horizonte?

Sí, nos apetece hacer algo nuevo, pero queremos que surja de forma natural y que sea algo de verdad. Sabemos que hay algunos fans que lo esperan, aunque a la mayoría les pasa como a nosotros cuando vamos a ver a los Rolling: que queremos escuchar las más míticas. Pero sí, queremos hacer un disco con canciones nuevas en un futuro no muy lejano.

¿Para 2027 o 2028?

No, no. Queremos tomárnoslo con más calma. Yo ahora estoy trabajado en mi tercer disco en solitario junto a Carlos Raya, que espero grabarlo en verano para que salga en otoño del año que viene. Y luego llegará la gira de ese álbum, así que no habrá tiempo para componer canciones para M-Clan. Pero es que además no tenemos ninguna prisa. La compañía no nos presiona para sacar un disco y al final eso es lo mejor. Trabajar sin estrés. Es pronto para saber qué temas saldrán, pero imagino que recuperaremos el espíritu de nuestro último álbum ('Delta'), en el que nos encontramos muy cómodos con ese sonido más acústico rollo americana.

Han pasado más de 30 años desde sus comienzos. ¿Se han esforzado en ser un grupo duradero?

Si alguien nos lo hubiera dicho no lo hubiéramos creído. Jamás imaginé durar más de diez años. Como mucho dos o tres discos... Lo que nos ha ocurrido es una cosa de locos que creo que hay que valorar. Siempre ha habido gente que nos ha dicho que hacíamos canciones muy comerciales o facilonas pero, colega, si lleva 25 años seduciendo a la gente, por algo será, ¿no?

Y lo bueno es que también han conseguido rejuvenecer a su público.

Sí, el hecho de que nuestras canciones sigan conectando con la gente joven nos hace mucha ilusión. Sobre todo en una época en la que el rock no es la tendencia 'mainstream'. En nuestros conciertos se ven bastantes jóvenes, algo que no les sucede a otras bandas. Vemos hasta niños acompañando a sus padres.

Este verano están girando con una banda de nueve músicos, que se dice pronto...

Sí, estamos muy contentos. Al final, queremos que nuestros directos sean nuestro sello de garantía. Por eso vamos los seis de M-Clan y una sección de metales que visten una barbaridad las canciones y que le dan a la propuesta ese toque más de soul y blues. Ahora estas bandas son casi una 'rara avis'. Muchos técnicos de sonido nos dicen que es una gozada trabajar con un grupo en el que todo el mundo toca, en el que no hay nada que vaya por un botón. Somos cien por cien analógicos.

Además de todos sus grandes éxitos, en esta gira han recuperado algún tema que hace tiempo que no tocaban.

Sí, hace mucho que no hacíamos por ejemplo 'Sopa fría'. Le cogimos un poco de manía, pero, aunque no sea muy representativa de nuestro sonido, es una muy buena canción. Además es muy divertida y le hemos hecho unos arreglos de metales que funcionan muy bien

¿Cómo ve todo este 'boom' por la música en directo?

Bueno, es evidente que en España hay como una burbuja, ¿no? Lo de los festivales es una barbaridad, con una industria muy potente y un montón de bandas alrededor. Lo único que echo de menos es una mayor conciencia de sala. Hay demasiados festivales y menos cultura de salas pequeñas, que, no lo olvidemos, es de donde salen todas las bandas.