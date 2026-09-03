El Vive Latino sube la temperatura en una edición en la que se batirán todos los récords... también de calor

Ya está aquí. Por quinto año consecutivo, miles de zaragozanos volverán a la normalidad posvacacional con el festival Vive Latino España que ya plenamente consolidado y sin nubarrones en el horizonte celebra una nueva edición en el recinto de la Expo de la capital aragonesa con la mejor asistencia de su historia. Por primera vez, se han agotado los 15.000 abonos puestos a la venta y las entradas de día están a punto de caramelo, según el propio director de la cita española, Nacho Royo.

No será el único récord que se bata ya que, aunque a priori cuando se ideó septiembre parecía el mes ideal porque las temperaturas ya daban un respiro, la realidad es que el cambio climático ha emergido con fuerza y para este viernes y sábado se esperan más de 40 grados en un recinto en el que especialmente en el escenario del anfiteatro de la Expo (el segundo más grande de la cita) no hay sombra para refugiarse en los conciertos. Así que crema solar y mucha agua para hidratarse porque no parece que eso vaya a echar para atrás a las 45.000 personas (entre los dos días) que van a acudir a la llamada de la música iberoamericana.

Tres escenarios tradicionales

En lo estrictamente musical, aunque el Vive Latino tiene muchas aristas que no hay que desdeñar, hasta 37 artistas descargarán su música en directo en un recinto que no presenta casi ninguna novedad y que seguirá articulado en torno a los tres escenarios tradicionales (el ubicado en la fachada del Palacio de Congresos, el del anfiteatro y el pequeño situado a la entrada del recinto que se realiza, como siempre, junto al pabellón de España). Entre la nómina, la variedad característica del festival aunque buscando un público objetivo muy determinado más allá de los jóvenes: Amaia, Julieta Venegas, La M.O.D.A., Ed Maverick, Loquillo, Guitarricadelafuente, La Plazuela, Rawayana, Siloé, M-Clan, Rigoberta Bandini, Ultraligera, Biznaga, Buena Vista All Stars, El Kuelgue, División Minúscula, Esteman y Daniela Spalla, Hermanos Martínez, La Chiva Gantiva, Niña Polaca, Ojete Calor, Pignoise, Plastilina Mosh, Sanguijuelas del Guadiana, Sonido Gallo Negro y Veintiuno. Y hay que añadir por supuesto la escena aragonesa, representada por El Verbo Odiado, Begut, El Practicante, Modelo, Multipla, Volador, y Rialto DJ, que será el encargado cerrar el festival el sábado ya de madrugada.

Las puertas abrirán a las 16.45 horas los dos días y cerrarán más allá de las tres de la madrugada. Como en ediciones anteriores, se mantendrán 15 puntos de agua en el exterior y 70 en las zonas de baños. El recinto dispone también de plataformas elevadas reservadas para personas con movilidad reducida, que podrán acceder acompañadas, con el objetivo de facilitar la visibilidad de los escenarios.

Entre las actividades complementarias destacan los combates de lucha libre, en los que participarán dos equipos y un total de 15 figuras de este espectáculo de larga tradición en México. Se celebrarán tres combates cada jornada y una lucha estelar proclamará el sábado al campeón de Vive Latino.

Vasos y programas

Con el objetivo de reducir la generación de residuos, el festival entregará gratuitamente a cada asistente un vaso reutilizable a su entrada, mientras que quienes dispongan de abono recibirán uno en cada jornada. El personal de las barras lo enjuagará antes de servir una nueva bebida y lo sustituirá sin coste si se rompe o deteriora. Únicamente será necesario adquirir otro en caso de acudir a la barra sin vaso y el importe recaudado se destinará a tareas de limpieza y reciclaje.

El recipiente incorporará además un código QR desde el que se podrá consultar el programa, los horarios y el plano del recinto. Al finalizar el evento, la organización y Ambar habilitarán contenedores específicos para depositarlo y facilitar su reciclaje. Esta medida se completa con el uso en los espacios de restauración de envases fabricados con material reciclado y, además, reciclables o biodegradables.

Como en ediciones anteriores, la Zona Gastro ofrecerá una amplia variedad de puestos gastronómicos con sabores de España, Venezuela, México, Argentina, Perú, Italia y Asia. Participarán 22 establecimientos, con alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten.

El festival contará también con un servicio de taquillas para guardar las pertenencias con seguridad y recargar el teléfono móvil. Tres módulos se instalarán dentro del recinto y un cuarto en el exterior, junto al acceso.