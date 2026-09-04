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'Cegados', una exposición sobre las emociones y las realidades que elegimos ignorar

Javier Colomer muestra en el Palacio de Montemuzo de Zaragoza 19 pinturas de gran formato

'Cegados' se puede visitar en el Palacio de Montemuzo de Zaragoza.

'Cegados' se puede visitar en el Palacio de Montemuzo de Zaragoza. / Jaime Galindo

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El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Palacio de Montemuzo acoge hasta el 2 de noviembre la exposición 'Cegados', el nuevo proyecto del artista plástico valenciano Javier Colomer. La muestra reúne 19 pinturas de gran formato y marcado componente psicológico con las que el artista invita al público a reflexionar sobre las realidades que permanecen ocultas o que, pese a resultar evidentes, la sociedad elige ignorar.

'Cegados' se distancia deliberadamente de las imágenes amables, inmediatas y fácilmente consumibles que predominan en la cultura visual contemporánea. Frente a esa estética, Xavier Colomer presenta cuerpos deformados, cabezas desproporcionadas y miradas vacías que buscan incomodar al espectador, despertar interrogantes y exigir una observación más pausada.

El lenguaje pictórico del artista se apoya en una figuración expresiva y distorsionada, así como en la intensidad cromática y la fuerza del gesto. De este modo, los retratos trascienden la apariencia física y se adentran en la mente, las emociones y la personalidad de los personajes representados. El rostro deja así de ser únicamente un elemento reconocible para convertirse en la expresión de un estado de ánimo.

Entre lo familiar y lo perturbador

Las obras incorporan la noción freudiana de 'das Unheimliche', que alude a aquello que, siendo inicialmente familiar, termina por resultar extraño e inquietante. Los personajes retratados parecen dirigir su mirada hacia el público, invirtiendo la relación habitual entre la obra y quien la contempla. El espectador puede experimentar así la sensación de estar siendo observado en lugar de limitarse a observar.

La exposición aborda, en definitiva, una ceguera que va más allá de la capacidad física de ver. Habla de aquello que se decide no mirar, de las realidades que se ignoran y de la posibilidad de convivir con lo evidente sin llegar a reconocerlo. Desde esta perspectiva, el "cegado" es quien, aun pudiendo mirar, permanece ajeno a la gravedad de su propia condición.

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Javier Colomer muestra 19 pinturas de gran formato.

Javier Colomer muestra 19 pinturas de gran formato. / Jaime Galindo

Javier Colomer Ramos (París, 1967) es doctor en Bellas Artes por la UPV y director de la Escuela de Cerámica de Manises, donde también ejerce como profesor de dibujo y color. Su trayectoria combina la creación artística, la docencia y la investigación, con exposiciones individuales y colectivas en diferentes instituciones y certámenes nacionales. Su obra, desarrollada a través de disciplinas como la pintura, el dibujo, la cerámica y el 'mail-art' (arte postal), ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el primer premio del XV Concurso de Cerámica y la condición de finalista del XI Premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón.

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