'Cegados', una exposición sobre las emociones y las realidades que elegimos ignorar

El Palacio de Montemuzo acoge hasta el 2 de noviembre la exposición 'Cegados', el nuevo proyecto del artista plástico valenciano Javier Colomer. La muestra reúne 19 pinturas de gran formato y marcado componente psicológico con las que el artista invita al público a reflexionar sobre las realidades que permanecen ocultas o que, pese a resultar evidentes, la sociedad elige ignorar.

'Cegados' se distancia deliberadamente de las imágenes amables, inmediatas y fácilmente consumibles que predominan en la cultura visual contemporánea. Frente a esa estética, Xavier Colomer presenta cuerpos deformados, cabezas desproporcionadas y miradas vacías que buscan incomodar al espectador, despertar interrogantes y exigir una observación más pausada.

El lenguaje pictórico del artista se apoya en una figuración expresiva y distorsionada, así como en la intensidad cromática y la fuerza del gesto. De este modo, los retratos trascienden la apariencia física y se adentran en la mente, las emociones y la personalidad de los personajes representados. El rostro deja así de ser únicamente un elemento reconocible para convertirse en la expresión de un estado de ánimo.

Entre lo familiar y lo perturbador

Las obras incorporan la noción freudiana de 'das Unheimliche', que alude a aquello que, siendo inicialmente familiar, termina por resultar extraño e inquietante. Los personajes retratados parecen dirigir su mirada hacia el público, invirtiendo la relación habitual entre la obra y quien la contempla. El espectador puede experimentar así la sensación de estar siendo observado en lugar de limitarse a observar.

La exposición aborda, en definitiva, una ceguera que va más allá de la capacidad física de ver. Habla de aquello que se decide no mirar, de las realidades que se ignoran y de la posibilidad de convivir con lo evidente sin llegar a reconocerlo. Desde esta perspectiva, el "cegado" es quien, aun pudiendo mirar, permanece ajeno a la gravedad de su propia condición.

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Javier Colomer muestra 19 pinturas de gran formato. / Jaime Galindo

Javier Colomer Ramos (París, 1967) es doctor en Bellas Artes por la UPV y director de la Escuela de Cerámica de Manises, donde también ejerce como profesor de dibujo y color. Su trayectoria combina la creación artística, la docencia y la investigación, con exposiciones individuales y colectivas en diferentes instituciones y certámenes nacionales. Su obra, desarrollada a través de disciplinas como la pintura, el dibujo, la cerámica y el 'mail-art' (arte postal), ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el primer premio del XV Concurso de Cerámica y la condición de finalista del XI Premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón.