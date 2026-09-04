Crónica del escenario principal del Vive Latino: el eclecticismo al poder con Loquillo, Amaia y Julieta Venegas

Que el Vive Latino España es un festival ecléctico, inclusivo y abierto a diversos géneros musicales es algo de sobra conocido. Pero por si quedaba un resquicio de duda, la programación del escenario grande en esta primera jornada ha acabado de confirmarlo del todo: Julieta Venegas, Amaia, Loquillo y Rawayana. Cuatro propuestas que poco tienen que ver entre sí, pero que en la explanada del Palacio de Congresos han fluido a las mil maravillas. Así al menos se ha percibido entre el público, igual de heterogéneo (o más) que el propio festival.

Loquillo ha sido el gran triunfador del escenario Ambar en esta primera jornada al congregar a un mayor número de espectadores (al cierre de esta edición aún no había comenzado el concierto de Rawayana, que prometía…y mucho). Al del barrio del Clot también le ha echado una mano el horario, con el sol ya oculto y un calor menos sofocante. Sus más fieles seguidores, y también los simpatizantes lejanos, han coreado todos y cada uno de sus ‘hits’: ‘Rock and roll actitud’, ‘Feo, fuerte y formal’, ‘Rock and roll star’, ‘El rompeolas’, ‘Rey del glam’ o ‘En las calles de Madrid’ (con la que ha arrancado el concierto).

El Loco volvía al Vive Latino (ya estuvo en 2023) con su gira 'Corazones legendarios', el disco doble en el que revisita sus grandes éxitos tras 48 años de carrera y que ya presentó en el Príncipe Felipe en las pasadas Fiestas del Pilar. Para no perder la costumbre, José María Sanz ha vuelto a imponer su ley, dando una nueva clase magistral de lo que debe ser un 'frontman'. Han sido apenas 80 minutos (entre las 22.15 y las 23.35 horas), pero muy intensos y aprovechados al máximo por el cantante barcelonés, que ha logrado abarrotar la explanada del Palacio de Congresos.

Galindo / Molina

Arropado por una banda de muchos quilates y muy bien flanqueado por las guitarras de Igor Paskual y Josu García (ex Más Birras), el del barrio de El Clot ha derrochado actitud y veteranía en un concierto sin fisuras que, como no podía ser de otra forma, ha concluido con ‘Cadillac solitario’. Sus versos, coreados con fuerza por unas 20.000 almas, se han escuchado hasta en la plaza del Pilar.

Igual de intenso, pero mucho más caluroso ha sido el concierto de Julieta Venegas. La mexicana se ha encargado de abrir la programación del escenario principal a las 18.25 de la tarde y, a pesar de las altas temperaturas, ha logrado congregar a miles de espectadores. Eso sí, la línea que separaba el sol y la sombra se cotizaba al máximo. Muchos se habían marcado en rojo su actuación y lo cierto es que no ha defraudado lo más mínimo. ‘Me voy’, ‘Limón y sal’, ‘Lento’ o ‘Andar conmigo’ han sido coreadas por sus seguidores a todo volumen.

“¿Cómo están Zaragoza? Qué bueno volver a esta tierra tan linda y al Vive Latino, donde ya estuvimos hace unos años”, ha indicado Venegas, que también ha aprovechado para presentar algunos temas de ‘Norteña’, su nuevo disco de estudio. Su pop latino, impregnado por su característico sello personal, ha emocionado a su público más fiel y ha cautivado a otro más generalista gracias también a una gran banda formada por nueve músicos. La mexicana, que ha vuelto a demostrar que tiene tablas de sobra tras casi tres décadas de carrera en solitario, ha cerrado el concierto con ‘El presente’.

Amaia, acompañada de su familia

La segunda en actuar en el escenario grande ha sido Amaia, que ha facturado un emotivo concierto con la presencia de su familia entre el público. La navarra, además, ha conseguido algo nada sencillo: reducir, aunque sea solo en las primeras filas, la media de edad del público del Vive Latino. La ganadora de ‘OT’ allá por 2018 ha empezado su concierto con ‘Tocotó’, su personal homenaje a Marisol, y ha continuado con ‘Magia en Benidorm’. “¿Qué tal estáis? Es un placer estar en Zaragoza, ciudad vecina de Pamplona y eso se nota. ¡Encima he visto por ahí a mi familia!”, ha indicado Amaia.

Los que seguro que no olvidan su concierto son los espectadores de las primeras filas. La navarra se ha saltado el guion y ha bajado a saludar a sus fans más jóvenes, con los que incluso se ha arrancado a cantar alguna canción. Amaia ha tenido tiempo hasta de pararse a charlar con su padre. “Me lo he pasado increíble, gracias por venir con este calor”, ha subrayado la joven cantante, que ha cerrado su concierto con ‘Yamaguchi’, ‘Aralar’, ‘Tengo un pensamiento’ y ‘Bienvenidos al show’.