El Vive Latino abre sus puertas con miles de personas desafiando al calor y los grupos repartiendo agua entre el público

"Si necesitáis agua, pedidnos, ¿eh? Que no queremos que se nos muera nadie". Esas han sido prácticamente las primeras palabras de Niña Polaca que han abierto el escenario del anfiteatro entre un calor asfixiante y un sol sin tregua ni casi sombra. Ni los 40 grados que marcan los termómetros a esta hora en el recinto de la Expo de Zaragoza han retraído a miles de personas que incluso han hecho cola antes de la apertura de puertas (ha sido a las 17.00 horas finalmente) de no perderse ni un minuto del Vive Latino España, en una edición en la que se batirán todos los récords (también de calor, sí).

Sombreros, crema de sol y ropa muy fresca (además de visitar los puntos de agua gratuita repartidos por el recinto, muy solicitados en este arranque, como no podía ser de otra manera) son las principales armas de un público que ya ha visto como los acordes de El practicante en el Escenario VL (el más pequeño de los tres) ha roto el silencio en el recinto, aunque la mayoría de los asistentes han acudido raudos al anfiteatro de la Expo (aquí sí que no hay sombra de ningún tipo para resguardarase) para no perderse el concierto de Niña Polaca en el que está tocando pasar calor de lo lindo.

Precisamente, para combatir el calor el recinto de la Expo ha estrenado este año en el festival pequeños chorros de agua en distintas zonas para refrescar el ambiente, que como es lógico está siendo bastante aprovechado por el público asistente.

Una jornada de muchos quilates

La temperatura (ambiental y musical), en cualquier caso, no dejará de crecer ya que en apenas una hora será el momento de Julieta Venegas para abrir el escenario Ambar (el más grande del recinto) y ya, sin ninguna pausa, se sucederán los conciertos de Pignoise, Amaia, M-Clan, Loquillo, Rigoberta Bandini, Rawayana y Modelo para cerrar la jornada. Por el escenario pequeño, a El practicante le sucederán Volador, El kuelgue, Ed Maverick, Plastilina Mosh, Sanguijuelas del Guadiana y La chiva gantiva.

La quinta edición del festival Vive Latino está este año ante su gran prueba de fuego ya que va a vivir la mayor asistencia de su historia (con los abonos agotados puede tener un 'sold out' los dos días) lo que puede ser la demostración de que el recinto es imbatible en cuanto a comodidad y servicios para acoger un festival de estas características.