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El Festival Asalto vuelve al barrio de Zaragoza donde nació: "Intervenir en un lugar no significa únicamente transformar sus paredes"

La próxima edición de la cita se celebrará del 17 al 27 de septiembre en un espacio histórico del evento

El Festival Asalto volverá a dejar huella en las calles de Zaragoza

El Festival Asalto volverá a dejar huella en las calles de Zaragoza / Josema Molina

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Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

"Intervenir en un barrio no significa únicamente transformar sus paredes" Con esa filosofía, el festival de arte urbano de Zaragoza lleva 'asaltando' los diferentes espacios de la capital aragonesa siempre aportando a la ciudad una nueva manera de mirarla y de enfocar su historia y sus lugares habitacionales a través del arte. Y este 2026, el festival Asalto apuesta por volver a sus orígenes, al barrio donde prácticamente empezó todo.

"Años después, regresamos a uno de los barrios más vinculados a la historia del festival. Pero volver no significa hacer lo mismo en el mismo lugar. Festival Asalto 2026 se desplegará por San Pablo y Zamoray-Pignatelli a través de proyectos muy diferentes en escala, lenguaje y forma de relacionarse con el espacio", han anunciado los organizadores.

Intervención en el Centro de salud

"El festival no pretende explicar el barrio ni construir un relato único sobre él. Propone acercarse a su diversidad desde múltiples miradas y generar situaciones en las que artistas, comunidades y espacios puedan encontrarse. Habrá artistas que trabajarán a partir de objetos compartidos por sus habitantes; otros recuperarán palabras, recuerdos y observaciones surgidas durante múltiples conversaciones. Algunas propuestas imaginarán de nuevo ventanas hoy cerradas; otras entrarán en los portales de comunidades de vecinos o transformarán el Centro de salud a partir de las experiencias de quienes lo utilizan cada día", aseguran.

De hecho, ya han desvelado los nombres de los artistas y proyectos que se pondrán en marcha esta edición que se celebrará del 17 a 27 de septiembre. Ase Torralba, Curro Claret, Estefanía Abad, Land of Julia Maz, Nicolás Romero, Spogo, Proyecto Portales con Elena Mompó, Samuel Adebola, Ineso, Christina Healy y Rocholica, además de los 'workshop' especializados con Zaner Prater, Sergio Delicado, Raposuroxu y el propio Spogo.

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"También construiremos un invernadero para preguntarnos colectivamente qué puede suceder en un espacio compartido. Habrá talleres y actividades que fomenten el encuentro, junto a intervenciones artísticas que modificarán, a diferentes escalas, el paisaje urbano. Y hay algo de todo esto también en la propia imagen de esta edición. Las fotografías que construyen el cartel de Festival Asalto 2026 han sido realizadas por Elena Abad, fotógrafa y vecina del barrio, en casas de vecinos y vecinas de San Pablo. Porque si este año Asalto vuelve a mirar el barrio desde cerca, tenía sentido que su imagen también surgiera desde dentro. Nos vemos en las calles", concluyen los promotores de un festival que cuenta con la coorganización del Ayuntamiento de Zaragoza.

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