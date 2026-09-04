La intrahistoria de la llegada del Vive Latino a Zaragoza: Bunbury y su nexo de unión con el festival

Hace ya muchos años que el Vive Latino se convirtió en el festival de música más grande e influyente de México y toda América Latina. La cita, creada en 1998 por Jordi Puig con el apoyo de la promotora OCESA, es una auténtica referencia al otro lado del Atlántico. Consciente de su potencial a este lado del charco, el actual director del Vive Latino Zaragoza, Nacho Royo, comenzó a pensar en replicar su éxito en España. Y, más concretamente, en su ciudad: la capital aragonesa.

Lo que no todo el mundo sabe es que la figura de Enrique Bunbury, en origen, acabó siendo clave para que el festival desembarcara en Zaragoza. Y es que fue 'el aragonés errante' el que puso en contacto, hace ya muchos años, a Jordi Puig y Nacho Royo. Este último fue el mánager de Bunbury durante más de dos décadas, mientras que Puig promovió en México muchos de sus conciertos. "Esa relación laboral derivó en una amistad que acabó fructificando en traernos aquí el Vive Latino, aunque al principio me tuve que poner bastante cabezón porque no querían que el festival saliera de México", explica Royo.

El promotor zaragozano se quedó tan prendado de la filosofía del festival mexicano que hace unos doce o trece años empezó a entablar conversaciones con Puig para intentar importarlo. Al principio, eso sí, no les contó todos sus planes a sus socios mexicanos. "Vinieron un poco engañados, les montamos en un AVE y les trajimos aquí. Yo siempre les decía 'nos vemos en Madrid'. Y por eso pensaban que iba a ser en la capital, pero al final me los traje aquí", ha explicado Royo, que ha apuntado que cuando vieron el recinto de la Expo lo vieron "igual de claro" que él: "Y cuando terminó la primera edición aún más".

El propio Puig ha reconocido en varias ocasiones que la insistencia de Royo y el recinto "idóneo" de la Expo fueron determinantes para que acabaran de apostar por Zaragoza. Tan solo cuatro ediciones después y una quinta casi en marcha, la cita ha logrado consolidarse en la capital aragonesa posicionando a la ciudad en el mapa de los grandes festivales.

Sin afán de expansión

Lo que por el momento descartan tanto Royo como sus socios mexicanos es seguir exportando el festival a otros lugares. "Esto no es una franquicia, es algo nuestro, así que no es el planteamiento. No hay un afán de expansión en ningún caso", subraya Royo, que insiste que su apuesta por Zaragoza sigue siendo con vocación de permanencia: "Estamos encantados y pensando ya en la próxima edición".

El Vive Latino ha tenido en estos cuatro años un impacto económico de 25 millones de euros y ha atraído a más de 155.000 espectadores. El festival, en el que van a participar este viernes y sábado 33 artistas de España y Latinoamérica, prevé atraer entre las dos jornadas a unas 45.000 personas, muy cerca del 'sold out' y la mejor cifra de la cita hasta la fecha