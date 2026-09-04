Desde tatuajes hasta espectáculos de lucha libre, el Vive Latino arranca con una oferta variada de actividades que van más allá de la música

Era en torno de las cinco de la tarde cuando las puertas de esta quinta edición del Vive Latino se abrieron. Las multitudes empezaron a llenar el reciento. Mientras la gran mayoría se dirigía a los grandes escenarios para garantizar su sitio, otros elegían reposar a la sombra y algunos empezaban a divertirse gracias a los diversos puestos de actividades ofertadas por la organización y los patrocinadores del festival.

Como ya se esperaba, muchos de los asistentes estuvieron presentes en ediciones anteriores. Este es el caso de Laura y Manuel, que ocupaban los primeros puestos del stand de tatuajes, disponible a unos metros de la entrada del festival: “Esta es la cuarta vez que venimos, que además coincide con nuestro 25 aniversario de casados. Para celebrarlo, vamos a hacernos un tatuaje”, relata Laura con mucha emoción.

Poco a poco, el stand de una de las actividades más atrevidas del Vive Latino se ha ido llenando de entusiastas de la música indie, que deseaban tener un recuerdo permanente de la experiencia. Vicky, Gloria y Vanesa llevaban calentando los motores para este momento desde el año pasado y, por fin, se tatuaron el símbolo del festival.

Lucha Libre en el Vive Latino 2026 / Josema Molina / Jaime Galindo

Alrededor de las 18.30 horas, el espectáculo de lucha libre empezaba, recordando a todos de los orígenes mexicanos del evento. “Tuve la oportunidad de venir a en la edición de 2025 y para nosotros siempre es un orgullo traer uno de los símbolos de nuestro país a Zaragoza. La lucha libre es algo fundamental en México y para nosotros es muy importante compartir parte de nuestra cultura con España, porque al final, somos todos hermanos”, explica uno de los luchadores.

El calor extremo de las primeras horas de la tarde no perdonó a nadie. Puestos como el de Aragón Turismo, que ofrecía abanicos y sombreros al público, vieron el impacto directo de las altas temperaturas. Cristina y Emilio lo pueden confirmar: “En el momento en que vimos que daban abanicos, nos pusimos a hacer la cola”, expresa Cristina. Lo mismo sucedió con las barras de bebidas, que estuvieron llenas durante toda la tarde.

También era de tamaño considerable la cola del puesto de Caja Rural, que ofrecía maquillajes llamativos, de tonos neón y con purpurina, a quienes lo desearan: “Son monísimos y nos encantan. Hemos venido a todas las ediciones y siempre nos maquillamos aquí después de tatuarnos algo”, explica Noelia, que iba acompañada de dos amigas, ambas llamadas Eva.

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Asimismo, esta edición del Vive Latino, vuelve a destacar por la variada oferta de actividades y gastronomía para aquellos que necesiten un momento de un descanso del ritmo frenético de conciertos del fin de semana.