Una leyenda del heavy actúa en Zaragoza con un repertorio mítico

El heavy sigue ganando terreno en Zaragoza para tratar de volver al esplendor de antaño donde era una ciudad referencia en España. Y este viernes se ha anunciado una auténtica bomba en forma de concierto que se producirá en la ciudad el próximo mes de diciembre. Una leyenda del heavy en la batería aterrizará en la sala Oasis para ofrecer una de las únicas cuatro actuaciones que ofrecerá en España.

Se trata de Mikkey Dee, uno de los baterías más importantes del heavy metal y el hard rock, y batería de Mötorhead desde 1992 hasta 2015 cuando falleció el vocalista y líder de la formación. Sustituyó a Phil 'Philthy Animal' Taylor y formó durante más de dos décadas el último gran trío de Motörhead junto a Lemmy Kilmister y Phil Campbell. De hecho ha pasado a la historia como el batería que convirtió la última etapa de Motörhead en una de las formaciones más sólidas de la historia del heavy metal. Actualmente forma parte de otra banda mítica, Scorpions.

Cómo comprar las entradas

Pero en diciembre llegará a Zaragoza dentro del proyecto Mikkey Dee & Friends – Playing Motörhead Classics en el que le acompañan Viktor Skatt (bajo y voz, de The Drippers) y Stig William Rickard/Dickborn a la guitarra. Mikkey Dee siempre deja claro que esto no es una vuelta de Mötorhead ni pretende que nadie sustituya a Lemmy, pero ha querido tocar de nuevo las canciones que compuso y grabó durante sus casi 25 años en la banda. No es un tributo convencional. Mikkey Dee & Friends recupera sobre el escenario los grandes himnos de Motörhead en un espectáculo cargado de fuerza, energía y puro rock. Completan el cartel Neutron y DJ Rafa Basa.

Durante sus conciertos, combina clásicos universales como 'Ace of Spades', 'Overkill', 'The Chase Is Better Than the Catch' o 'Killed by Death' con canciones de la propia etapa del batería en la que se firmaron temas como 'In the name of tragedy' y 'Killers'.

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A la sala Oasis de Zaragoza llegará el 7 de diciembre después de haber actuado en Madrid, Bilbao y Valladolid en lo que será ya una cita histórica del heavy en la ciudad. Las entradas ya están a la venta en la web de Parranda Producciones, promotora del concierto, a un precio de 29 euros más gastos de gestión.