Vreno YG, de fenómeno viral a triunfar en la escena urbana desde Zaragoza: "No quiero ser el tío que se ha hecho viral por usar dos trucos"
El joven zaragozano, con más de 20 millones de escuchas en Spotify, recorre España con su primera gira, 'Vreno sigue andando', que hará parada en la capital aragonesa el próximo 9 de octubre con todas las entradas vendidas
"Tiene cara de loca y de familia con barco. Tiene cara de loca y de padre que está calvo. Tiene cara de sentirse más cara, tiene cara de tener más cara que nadie". ¿Qué tienen que ver todas estas cosas entre sí? Pues, aunque no lo parezca, bastante. Al menos para toda una generación. Porque esto va justo de eso. Chicas con cara de loca y un padre que está calvo, zulos en Idealista, fotos ilegales en el Museo del Prado, partidas al Black Ops 2, pitis a la salida, un poema de Gloria Fuertes, lunes de langosta, loros que hablan… Así se construye el particular universo de Vreno YG, el joven zaragozano que se ha consolidado en el último año como una de las promesas de la música urbana.
Pero antes de llegar al artista que acumula más de veinte millones de escuchas en Spotify, hay que volver a Pablo Anglada. Al chico que estudió en Marianistas y que, con 18 años, hizo las maletas para irse a Madrid a estudiar Psicología. La música ya estaba ahí. Había empezado a tomársela en serio en 2018, cuando se lanzó por primera vez a una batalla de gallos. Desde entonces, no ha dejado de apostar por sus canciones.
Seis años de trabajo, un álbum y dos EP después, bastó una canción para cambiarlo todo: 'Pa que me escribes'. Vreno YG empezó a moverla en TikTok con 'edits' de la serie 'Cómo conocí a vuestra madre' y el tema pronto empezó a correr solo. El salto llegó cuando creadoras de contenido como Carlota Marañón comenzaron a utilizarlo en sus vídeos. Y eso que estuvo a punto de no publicarla: "Mucha gente le coge tirria a sus canciones más famosas; a mí este tema me encanta. Pero no me puedo plantear qué hubiese pasado si no lo hubiese publicado. Es un cambio tan 'heavy' de vida que no me lo imagino. Da un poco de miedo. Estoy a cuatro días de independizarme y todo es gracias a ‘Pa que me escribes'".
Lo que pasó después ya es historia. O casi. Porque con el éxito llegó también el miedo a que todo aquello pudiera ser pasajero. "Ahora siento más que nunca la presión de demostrar que todo lo que me está pasando no ha sido casualidad. Ya no es que piense que soy un 'one-hit wonder', sino que a veces me entra la inseguridad de: ¿y si ha sido cosa solo de este año? No sé si algún día se me va a ir esa sensación de impostor", señala a este diario.
Esa inseguridad, sin embargo, choca con algo que siempre tuvo claro: tarde o temprano, su momento iba a llegar. Según explica el cantante: "Desde siempre he dado por hecho que nunca lo iba a dejar. Pensaba: 'No puede ser que me pegue toda la vida haciendo esto y que nunca avance'. Iba viendo progresos muy poco a poco, pero tenía claro que en algún momento, por mi constancia, me iba a ir bien".
Trascender al fenómeno viral
Y le tocó. Después de 'Pa que me escribes' llegaron 'Tanta lok cansa', ‘Siempre sale el Sol’ o 'De ilegales'. Una detrás de otra, volvieron a hacerse virales. Ahora el reto es conseguir que el interés sobreviva a las canciones. Que quienes llegan por un tema quieran quedarse por Vreno YG: "He aprendido que lo importante no es solo conseguir hacerte viral, sino que detrás de tu contenido haya un valor real y que la gente conecte contigo. No hay que caer en trucos baratos. Si quieres tener una carrera larga, primero tienes que conseguir que a la gente le guste tu ideario. Quiero consolidarme, no ser el tío que se ha hecho viral por usar dos trucos".
Conseguirlo, admite, "es toda una lucha". Porque ahora sabe demasiado bien qué funciona, qué engancha y qué puede triunfar en el algoritmo. Y olvidarse de todo eso cuando se sienta a escribir no siempre es fácil: "Todo eso está en la mente. Y a mí me molesta mucho, porque sé que cuanto más pienso en ello, peor hago música. Los dos temas que mejor me han funcionado los hice en una época en la que componía sin pensar demasiado. Me abstraía mucho. Y solo esa naturalidad es la que hace que yo conecte más. Es muy difícil no tener esos rollos mentales, pero tengo claro que cuanto más Pablo sea, mejor me irá".
Tres meses después de publicar su último EP, 'Keep Walking Son', parece que esta vez ha ganado la batalla. Y ahora toca, precisamente, seguir andando: "En una entrevista de un colega escuché lo de seguir andando y me caló mucho. Creo que muchas de mis canciones son para escucharlas mientras vas andando al trabajo. También pensaba que era coherente con las cosas de las que estaba hablando: el foco siempre está en la esperanza, en seguir para delante".
Ese camino empezó a recorrerlo sobre los escenarios el pasado mes de agosto con su primera gira, 'Vreno sigue andando'. Desde entonces ha pasado por distintas ciudades españolas, aunque hay una fecha que espera con especial ilusión: el 9 de octubre. Ese día vuelve a casa: "Lo que más me apetece es cantar en Zaragoza. Ahora estoy haciendo unas triquiñuelas porque mis amigos no compraron entradas y el aforo está completo. Cuando me llegan correos de devolución, les paso el contacto a mis colegas. Pero estamos planeando hacer una segunda fecha de fin de gira en la sala López. Sería la mejor forma de terminar". Y así, después de tanto andar, Vreno terminaría donde empezó Pablo.
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