Zaragoza vuelve a entregarse al Vive Latino: "Es un reencuentro sagrado de amigas, es una fiesta, es diversión, risas, música... Nadie se puede quedar indiferente"

Tras un año de espera, por fin ha llegado uno de los eventos más importantes del calendario cultural aragonés. La quinta edición del Vive Latino abre sus puertas este fin de semana a más de 20.000 personas con dos jornadas que reúnen a algunos de los nombres más destacados del panorama musical actual: desde Amaia y Guitarricadelafuente hasta clásicos del rock español como M-Clan y Loquillo. Pero si algo ha marcado el comienzo de esta edición han sido las altas temperaturas. La imagen estaba clara desde primera hora de la tarde: cientos de personas cubiertas de crema de sol, con gorras, gafas, ventiladores manuales, abanicos… Todo valía para intentar ganarle unos grados al termómetro.

Pero ni el sol ni los 40 grados que marcaban esta tarde en Zaragoza han podido con las ganas de disfrutar de la música en directo. Así lo aseguraba Olga Herreros: “Es el tercer año que vengo y este festival nunca decepciona. La verdad es que hace un calor de escándalo, pero venimos a pasárnoslo bien y con muchas ganas de ver a los artistas de este año, así que no nos afecta tanto”.

Como Olga, son muchos los que han convertido el Vive Latino en una tradición. Porque, a juzgar por quienes llevan varias ediciones a sus espaldas, el festival parece tener una fórmula bastante sencilla: una vez lo pruebas, quieres volver. El secreto, según la zaragozana Eva Anglés, está en el ambiente: “Venimos desde la primera edición. Es un reencuentro sagrado de amigas, es una fiesta, es diversión, es risas, música... Hay conciertos para todos los públicos, nadie se puede quedar indiferente. El año pasado no nos gustaba tanto el cartel, pero aun así terminó convenciéndonos”. Para David Ramos, en cambio, también pesa la posibilidad de descubrir: “Es una oportunidad increíble para conocer nuevos grupos. Además, como cae justo al final del verano, es una excusa perfecta para alargar un poquito más las vacaciones”.

Sin embargo, no hace falta haber vivido varias ediciones para llegar al recinto con ganas. A estas alturas, el boca a boca también hace lo suyo y hay quien ha escuchado hablar tanto del festival que este año ha decidido comprobarlo por sí mismo. Algunos, incluso, han cambiado sus planes de final de verano para hacerlo. Es el caso de María Martínbien: “Es mi primera vez. Son las fiestas de mi pueblo este fin de semana, pero las he sacrificado para venir aquí porque el cartel es increíble y me han hablado demasiado bien. Así que vengo con todas las expectativas del mundo, y con ganas infinitas de vivir esta experiencia”.

Un grupo de amigos en el Vive Latino. / Josema Molina

No todos han tenido que recorrer la misma distancia para ser testigos de todo lo que ofrece el evento. Además de permitir a los zaragozanos disfrutar de unos conciertos de primera sin tener apenas que salir de casa, el Vive Latino ha atraído un año más a cientos de personas de fuera. Madrid, Barcelona, Logroño, Pamplona, Bilbao o incluso Galicia son algunos de los lugares de procedencia que más se repetían este viernes entre el público. Daiana Ponce ha ido todavía más lejos: “Soy Argentina, pero vivo en Portugal. He viajado solo para estar aquí, porque hay muchísimos cantantes y grupos de los que soy muy 'fan'. Quiero divertirme, saltar, y pasarla en grande”.

Con un cartel tan amplio, ponerse de acuerdo en el nombre más esperado tampoco era fácil. Las camisetas de Loquillo que recorrían el recinto dejaban claro que el rockero era uno de los claros favoritos de la noche, aunque M-Clan, Rigoberta Bandini y Pignoise también acumulaban seguidores. Entre el público más joven, en cambio, el consenso era bastante mayor: pocos nombres despertaban tantas ganas como el de Amaia.

Entre la ilusión de ver a unos y a otros había también una alegría compartida por muchos zaragozanos: poder hacerlo en su ciudad. “Ya era hora, que una ciudad como Zaragoza estaba tardando mucho en tener un festival como este. Tenemos que venir todos para que no se acabe”, señalaba Maite García. Una idea que compartía Izarbe Gil: “Es importante tener eventos de este tipo y que Zaragoza se posicione en escenarios de relevancia a nivel cultural, que, al fin y al cabo, somos la cuarta ciudad más grande de España”.

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Cinco ediciones después, parece que el Vive Latino ya no tiene que convencer a Zaragoza de casi nada. Este viernes, entre quienes estrenaban pulsera y quienes ya han perdido la cuenta, había ganas de sobra para demostrarlo.