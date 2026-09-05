Aarón Palacio, cuatro orejas y rabo en Ejea de los Caballeros
El novillero aragonés Íker Fernández 'El Mene' deja buenas sensaciones en Villaseca de la Sagra
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La terna en hombros en la última de feria de Ejea de los Caballeros. Se lidiaron toros de Fuente Ymbro y Torrealta (2º, 3º y 4º), bien presentados y de juego variado. Sebastián Castella, silencio y dos orejas; Víctor Hernández, oreja y dos orejas; Aarón Palacio, dos orejas y rabo y dos orejas tras aviso.
En Villaseca de la Sagra, el aragonés Íker Fernández 'El Mene' pinchó una notable faena al cuarto de la tarde al que toreó magníficamente con la mano izquierda. Se lidiaron novillos de Pedraza de Yeltes. El Mene, silencio y ovación; Martín Morilla, silencio y silencio; y Simón Andreu, silencio y silencio. Entrada: Tres cuartos.
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