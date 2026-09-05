Batalla de camisas en el Vive Latino Zaragoza: "El objetivo era encontrar las más feas y cantosas"

La tendencia comenzó sin hacer mucho ruido en la primera edición y cinco años después casi se ha convertido en la indumentaria oficial del Vive Latino. Las camisas –coloridas, desenfadadas y en muchos casos bastante feas– llevan mucho tiempo asentadas en los festivales veraniegos de todo el país y, como todas las modas, han acabado llegando al recinto de la Expo. Tanto el viernes como este sábado, las camisas han copado el ‘outfit’ reglamentario del Vive, con hombres, mujeres y grupos enteros compartiendo el mismo modelo.

Encontrar la elegida no es tarea sencilla. Cada vez más grupos debaten con anterioridad las opciones hasta que dan con la deseada. Algunos, incluso hacen votaciones. Aunque no han llegado tan lejos, Ana, Sara, Víctor, Adrián Jorge y Jesús también le han dado vueltas hasta decidirla. "El objetivo era encontrar las más feas y cantosas, lo demás era secundario", han bromeado Adrián y Jorge poco antes de acceder al concierto de Veintiuno en el Anfiteatro de la Expo.

Este grupo de amigos del barrio rural de Casetas las encontraron finalmente en internet. "Es una forma de meterte un poco más en el ambiente, casi como de disfrazarte y pasarlo bien", han indicado.

Laura, Cristina, Chus, Nico y Chemi, este sábado en el Vive Latino. / JOsema Molina

Más allá de por razones festivas, muchos también apuestan por estas camisas llamativas para no perderse y encontrarse fácilmente entre la multitud. Ese era uno de los objetivos que perseguían Laura, Cristina, Chus, Nico y Chemi, unos zaragozanos que no han fallado ni una de las ediciones del Vive. "Este año nos hemos comprado a juego hasta los pendientes. Lo de las camisas ya lo hemos cogido de tradición y en todas las ediciones las cambiamos", ha destacado Laura.

También ha habido familias que se han enfundado la misma camisa con ese mismo objetivo. "Como veníamos con los niños, pensamos que iba a ser útil para no perderlos", han indicado Mónica y José, que, por primera vez, venían acompañados de sus hijos de once y doce años.

José y Mónica, posan este sábado con sus hijos en el Vive Latino. / josema molina

Todos ellos han convertido la camisa en una seña de identidad de un Vive Latino que este sábado también está viviendo una jornada multitudinaria. El calor también ha hecho que los 'looks' veraniegos sean la nota predominante.