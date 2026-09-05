Crónica del escenario Caja Rural del Vive Latino: M-Clan convierte el Anfiteatro de la Expo en un karaoke gigante

La banda murciana M-Clan ha encabezado la programación en el Anfiteatro de la Expo en esta primera jornada. Carlos Tarque y los suyos llegaban con la gira de su 30 aniversario -en la que interpretan sus canciones más conocidas-, así que el éxito estaba más que asegurado. De hecho, el anfiteatro se ha quedado pequeño para albergar a sus miles de seguidores y en algunos momentos incluso se han tenido que cerrar los accesos.

Mucho antes de comenzar, sus fans ya llenaban a rebosar tanto la pista como las gradas, constatando que su concierto era uno de las más esperados. La actuación se ha convertido en un karaoke gigante con todos sus fans coreando clásicos como ‘Carolina’, ‘Llamando a la tierra’, ‘Quédate a dormir’, ‘Miedo’, ‘Sopa fría’ o ‘Calle sin luz’ (con la que han abierto su directo).

La banda, formada nada más y nada menos que por nueve músicos, ha desplegado un gran sonido y Tarque ha vuelto a demostrar por qué es una de las grandes voces del rock en español: “Buenas noches Zaragoza, gracias por venir. Somos M-Clan”. Han sido de las pocas palabras que ha pronunciado el cantante sabedor de lo ajustado de los tiempos y queriendo aprovechar al máximo para hacer disfrutar a su público.

Los murcianos, que ya habían actuado en el Vive Latino en 2023 (en el mismo escenario además), han empezado a tocar pasadas las nueve de la noche, así que el calor ya no apretaba con tanta fuerza. Aún así, los abanicos se han movido con energía entre las gradas del anfiteatro.

Mucho peor lo han pasado los seguidores de Niña Polaca. La banda madrileña ha abierto el fuego en el escenario Caja Rural de Aragón a las 17.40 horas, con todo el sol golpeando de lleno ante la ausencia de sombras. Sin duda, los que ahí se han reunido eran fans de verdad. De hecho, muchos ya los habían visto en directo como han revelado tras la pregunta del guitarra. “¿Cómo estamos gente de Zaragoza en este día tan soleado? ¿Estáis vivos? Si es necesario ir pidiendo agua y os la vamos dando, que no queremos que muera nadie”, ha indicado el vocalista, Álvaro Surma.

Álvaro Benito, este viernes en el Anfiteatro de la Expo. / Galindo / Molina

Tras ocho años de trayectoria, la banda ha conseguido reunir a un grupo de seguidores cada vez más numeroso gracias a canciones tan conocidas como ‘Mucho tiempo contigo’, ‘Los días malos’, ‘San Francisco el Grande’ o ‘Madrid sin ti’. Todas ellas han sonado este viernes para deleite de sus fans, que han gozado de lo lindo con su indie rock alternativo.

Nada que perder

Los que también han dejado plenamente saciados a sus seguidores han sido Pignoise. Para ir calentando el ambiente han puesto la sintonía de ‘Oliver y Benji’ y, justo después, el grupo de Álvaro Benito ha tocado una tras otra sus canciones más conocidas. “¡Aúpa Zaragoza! ¿Estamos bien? ¿Fresquitos, no?”, ha bromeado el cantante tras el primer tema (‘Todo me da igual’). El Anfiteatro, lleno hasta la bandera, ha cantado a pleno pulmón las tres canciones de su particular traca final: ‘Estoy enfermo’, ‘Te entiendo’ y ‘Nada que perder’, aquel tema que lo reventó a mediados de los 2000 gracias a la serie ‘Los hombres de Paco’.

Por su parte, Rigoberta Bandini (con su embarazo ya muy avanzado) ha vuelto a demostrar su tirón entre el público zaragozano reuniendo a miles de fans en el Anfiteatro de la Expo, tal y como ha hecho en todas sus visitas a la ciudad. La barcelonesa ha cantado todos sus grandes éxitos para deleite de sus fans, que han gozado de lo lindo pese al bochorno que aún golpeaba al recinto.