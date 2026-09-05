Crónica del segundo día del anfiteatro de la Expo: Ultraligera lo desborda todo

Nunca el anfiteatro de la Expo, o lo que es lo mismo, el segundo escenario del Vive Latino había encadenado tantos llenos hasta la bandera. SI bien es cierto que lo de Ultraligera fue casi de otro mundo (literalmente no cabía ni un alfiler), antes tanto Ojete Calor como Veintiuno habían colgado un hipotético cartel de ‘No hay billetes’.

Pero la locura se ha convertido en torbellino cuando los componentes de Ultraligera han salido al escenario del anfiteatro de la Expo, que estaba lleno (para sorpresa de nadie) desde mucho tiempo antes. La banda, que no quiere que se le encasille en el indie o en el pop, ha desplegado en el escenario esa música que bebe de tantas influencias que se diluyen.

Apenas comenzada la actuación ya se ha cerrado el acceso por el aforo completo lo que ha hecho que muchas personas hayan tenido que disfrutar del concierto a través de los barrotes de la cuesta de acceso al anfiteatro de la Expo e incluso desde el escenario grande a través de las pantallas.

Ojete Calor desbordó el anfiteatro de la Expo. / Josema Molina

Ojete Calor es un dúo inclasificable que transita a mitad camino entre la parodia y la diversión sin dejar muchos títeres con cabeza, pero tampoco prisioneros. Y, por lo tanto, el concierto de la Expo no presentó ninguna sorpresa en ese sentido, aunque sí que refrendó que el dúo (capitaneado por Carlos Areces) cuenta con un público muy fiel al que le resultan atractivas las adaptaciones que realizan. El concierto empezó con ‘Hijos del subnop’, y a partir de ahí bailes entre el público, guiños y mucha irreverencia revestida de caspa en ocasiones que no es otra cosa que lo que buscan sus espectadores. Una hora de originales canciones que, en realidad, fueron versiones. ¿El mundo al revés?

Veintiuno ha sido el primero

Antes, el primer lleno del anfiteatro de la Expo se ha vivido con Veintiuno, una banda que ha ido creciendo poco a poco y que sin llegar al gran público sí ha sabido labrarse una carrera de 'hits' dedicados a todas las edades (de hecho, las gradas se han llenado desde bastante antes de que comenzara el concierto) y la realidad es que saben explotar sus cualidades y su actuación en el Vive Latino ha sido un claro ejemplo. En ella, incluso han querido realizar un homenaje a Robe Iniesta con una versión de 'La vereda de la puerta de atrás' incluida en un repertorio en el que han sonado canciones como 'La vida moderna' y 'Dopamina'.

Eso sí, los que se han llevado la peor parte del calor fueron los cubanos de Buena Vista All Stars que han tenido la difícil papeleta de abrir el escenario del anfiteatro de la Expo en el momento de más calor en un lugar sin sombra y con la duda de si casaba mucho su propuesta con el festival en sí. Aun así, los 200 valientes que han acudido a la llamada cubana han puesto de su parte para gozar de la propuesta que ha concluido con una versión de 'Guantanamera'.