Crónica del segundo día del escenario principal del Vive Latino: Guitarricadelafuente se corona como rey de Aragón entre los puñetazos de Biznaga y el reclamo 'indie'

Guitarricadelafuente (y no es tirar de patria de pandereta, ya saben, que tiene raíces ancladas en Aragón, concretamente en las Cuevas de Cañart, de hecho, ha acabado su actuación envuelto en una bandera aragonesa) ha sido el gran protagonista del escenario principal del Vive Latino. Él solo (aunque lleva banda está casi escondida en el fondo) ha llenado el escenario con su guitarra y su interpretación y ha sido un auténtico ciclón ante miles y miles de personas (imposible cuantificarlas) que han vivido un concierto íntimo (pero arrollador) con canciones como 'Full time papi', 'Futuros amantes', 'Conticinio', 'Poses', 'Caballito' y 'Pipe Dream'. Incluso el propio artista se ha emocionado mucho justo antes de interpretar 'Conticinio' hasta derrarmar algunas lágrimas por la presencia de su familia entre el público y de mucha gente de su pueblo turolense: "Amo mucho a Aragón", ha resuelto orgulloso.

En imágenes | El Vive Latino inaugura su segunda jornada sin que el calor dé tregua / Miguel Ángel Gracia

Y el público, como no podía ser de otra manera, ha respondido arropando a un músico cuyos fans absolutos ya esperaban su presencia desde una hora antes del concierto demostrando que el poder de convocatoria del joven artista ha ido creciendo con el paso del tiempo (es uno de los protagonistas de 'La bola negra', de Los Javis). En el tramo final de su actuación, Guitarricadelafuente ha apelado a sus clásicos con canciones como 'Guantanamera' (que ha dedicado "a todos los pueblos de Aragón") hasta llegar a 'Babieca!'.

'Rivales' de altura

Y no lo ha tenido fácil porque la realidad es que en el escenario Ambar de este Vive Latino se han vivido conciertos de grandísima altura y, sin duda, el más numerosos ha sido el de Siloé, banda que debutaba en el festival y que ha cogido tanta carrerilla que ahora mismo es uno de los grupos que más reclamado está. En su concierto de esta noche, desde luego, han ido con todo ya desde el principio. A pesar de que tenían por delante un concierto de 70 minutos, ya muy pronto ha interpretado canciones ya viralizadas como 'Todos los versos' y 'Las palabras'. Algo que ha servido para que imbuyeran al público en la dinámica desde el inicio en un recital de altura que ha sido un espectacular y gigante karaoke compartido con miles de personas.

Josema Molina

Justo se ha puesto el sol entre las nubes, o más bien, las nubes se han interpuesto delante del sol para saludar a Biznaga, la banda madrileña que desde el primer minuto en el escenario han aprovechado su oportunidad para lanzar puñetazos en la boca contra el capitalismo y "situaciones estructurales como la falta de vivienda", con canciones como 'Futuro sobre plano', 'Imaginación política', 'Domingo especialmente triste' y 'Agenda 2030' demostrando, además, que musicalmente están en un momento dulce con una propuesta contundente que ha sobresalido en un escenario nada sencillo, el más importante del festival. Y eso que han tenido que enfrentarse a ciertos problemas de sonido que hizo que se fueran los altavoces durante unos segundos. Ya en el tramo final, la banda no ha bajado los decibelios para concluir con 'Madrid nos pertenece', 'Líneas de sombra' y 'El entusiasmo' . Probablemente, uno de los conciertos del festival de este año.