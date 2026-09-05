¿Dónde demonios se habla ya de cultura?

Hay algo que hemos perdido por el camino y que deberíamos intentar recuperar por el bien de todos, el lugar donde hablar de cultura. No es hablar de ella para anunciar un estreno, recomendar un libro, celebrar un premio o contar quién ha vendido más entradas. Hablo de hablar de verdad. De discutir. De llevarle la contraria a alguien. De quedarse un rato dando vueltas a una película, un disco, una novela o una exposición sin que nadie nos recuerde que, mientras tanto, ya ha aparecido otra.

Hubo un tiempo en que la cultura tenía espacios para eso. Suplementos, revistas, tertulias, cafés, librerías, aulas, ciclos, programas de radio. No siempre eran conversaciones brillantes —ni mucho menos—, pero existía algo fundamental, tiempo. Tiempo para que una idea se desarrollara, para que una discrepancia no tuviera que resolverse en una frase y para que una obra pudiera permanecer unos días, o unas semanas, en la cabeza de quien la había recibido.

El fogonazo como objetivo

Ahora todo parece funcionar de otra manera. La cultura también ha entrado en la lógica del fogonazo. Una novedad aparece, genera un titular, unas cuantas reacciones, alguna polémica y desaparece para dejar sitio a la siguiente. Incluso aquello que debería invitarnos a detenernos está sometido a la velocidad. Una película se estrena y enseguida hay que decidir si es la película del año o una decepción. Un libro acaba de llegar a las librerías y ya estamos buscando el siguiente. Un artista publica un disco y apenas hemos terminado de escucharlo cuando ya estamos hablando del próximo.

Las redes sociales han llevado esa aceleración hasta el extremo. Tenemos más opiniones que nunca y, paradójicamente, quizá menos conversación. Hay una enorme cantidad de ruido alrededor de la cultura, pero cada vez resulta más difícil encontrar espacios donde ese ruido se convierta en pensamiento. Opinamos mucho y escuchamos poco. Reaccionamos inmediatamente y discutimos durante muy poco tiempo.

La cultura se ha vuelto líquida, también en este sentido. Todo pasa. Las obras pasan, los autores pasan, las polémicas pasan, incluso nuestras propias opiniones pasan. Nada termina de sedimentar.

Renovar el pasado

Y no se trata de idealizar el pasado. Aquellos espacios también tenían sus miserias. Eran más cerrados, menos plurales y muchas veces estaban reservados a determinados círculos. Tampoco necesitamos recuperar literalmente la tertulia de café ni el suplemento cultural de hace 40 años. Lo que necesitamos recuperar es su función.

Necesitamos lugares donde una obra pueda generar una conversación que no esté obligada a terminar en un titular. Lugares donde alguien pueda decir que una novela no le ha gustado y explicar por qué. Donde otro pueda responderle. Donde una película pueda discutirse sin convertir inmediatamente la discrepancia en una batalla entre bandos. Donde el lector, el espectador o el oyente no sean únicamente consumidores, sino también participantes.

Quizá esa sea una de las tareas pendientes de quienes trabajamos en cultura, no limitarnos a contar qué ocurre, sino crear las condiciones para que ocurra algo después. Abrir espacios de discusión. Provocar encuentros. Recuperar la conversación como parte de la propia experiencia cultural. Porque una sociedad puede consumir muchísima cultura y, sin embargo, hablar muy poco de ella. Y eso debería preocuparnos.

La cultura no sirve únicamente para entretenernos. También sirve para hacernos pensar, para confrontarnos con otras miradas y, sobre todo, para permitirnos pensar juntos. Quizá por eso necesitemos menos fogonazos y más conversación. Menos urgencia por pasar página y un poco más de voluntad de quedarnos en ella.