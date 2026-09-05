Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda ZaragozaSeat en ZaragozaCrónica Vive LatinoCitas médicas WhatsappPrevia Real ZaragozaVuelos baratos Zaragoza
instagramlinkedin

Óbito

Fallece Luis Fermoso, pilar indiscutible del periodismo deportivo y "el alma" de Movistar Plus+

El respetado director y guionista salmantino, clave en el éxito de formatos históricos como Informe Robinson o la docuserie de Iker Casillas, muere tras una dura batalla contra el cáncer

Luis Fermoso.

Luis Fermoso.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

El periodismo y la televisión en España visten hoy de luto. Luis Fermoso, uno de los narradores visuales más influyentes y respetados del ámbito deportivo de las últimas décadas, ha fallecido este sábado tras luchar contra el cáncer. Sociólogo de formación y salmantino de nacimiento, Fermoso deja un vacío inmenso en una profesión que siempre lo consideró un maestro indiscutible a la hora de humanizar el deporte y contar historias con una sensibilidad inigualable.

La noticia de su fallecimiento ha provocado una profunda consternación en el sector, siendo su propia casa televisiva una de las primeras en rendirle homenaje. A través de un emotivo comunicado en redes sociales, Movistar Plus+ ha expresado su dolor ante la pérdida: "Hoy es un día muy triste para Movistar Plus. Ha fallecido nuestro querido Luis Fermoso. Una persona excepcional y un profesional admirable que fue desde el primer día el alma del deporte de esta casa. Su generosidad y optimismo estarán siempre entre nosotros. Descanse en paz".

La trayectoria de Fermoso ha estado intrínsecamente ligada a la evolución de la televisión de pago en España. Tras cursar el prestigioso Máster de Periodismo de El País, ingresó en 1996 como becario en la redacción de Canal+. Desde ese momento, su crecimiento profesional fue de la mano de formatos que revolucionaron la forma de entender la información deportiva, dejando su sello de calidad en programas de la talla de 'El Día Después' o 'Reportajes Vamos'.

Sin embargo, su mayor legado se fraguó detrás de las cámaras de 'Informe Robinson' (posteriormente rebautizado como Informe Plus+). Junto al añorado Michael Robinson, Fermoso se convirtió en el motor creativo y director de piezas documentales memorables, caracterizadas por un ritmo pausado, una estética impecable y un enfoque profundamente humano. Entre sus proyectos más ambiciosos y recientes destacan también la dirección de la serie documental 'Colgar las alas', centrada en la trayectoria y retirada del guardameta Iker Casillas, así como el homenaje póstumo dedicado a su gran compañero de batallas, 'Michael Robinson: Good, better, best'.

Noticias relacionadas

La muerte de Luis Fermoso ha desatado una oleada de mensajes de afecto y respeto por parte de compañeros de profesión, realizadores, deportistas y espectadores.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio de Arturo Pérez-Reverte en Aragón: un pueblo deshabitado que le sirvió de inspiración en sus novelas
  2. El nuevo destino histórico de Alberto Marí tras rescindir contrato con el Valencia: 'Llego a un club grande
  3. Un gigante británico compra una empresa de Utebo que trabaja para las grandes cadenas de hoteles
  4. Contratan una empresa de seguridad privada para evitar que se vandalice el Parque de Atracciones de Zaragoza mientras se complica su reapertura
  5. Un exportero del Real Zaragoza se queda sin equipo antes de acabar el mercado: 'Gracias por todo
  6. Ya es oficial: Zaragoza limita el burka, prohíbe pernoctar en los parques y multará a las despedidas de soltero que 'alteren la convivencia
  7. El pueblo de Huesca elegido por BonÀrea para abrir una nueva tienda que consolida su expansión en Aragón
  8. Un popular bar de Zaragoza con café de especialidad cierra temporalmente: 'Volveremos con la misma esencia de siempre

Los quince años de la calle de los artesanos de Zaragoza: "La idea inicial se ha diluido completamente"

Los quince años de la calle de los artesanos de Zaragoza: "La idea inicial se ha diluido completamente"

Un canterano de Real Zaragoza y FC Barcelona jugará en Regional Preferente en Aragón: "Estalló la bomba en el San Miguel"

Un canterano de Real Zaragoza y FC Barcelona jugará en Regional Preferente en Aragón: "Estalló la bomba en el San Miguel"

La banda de Huesca que hace "rock d'alpargata" y canta en aragonés: "Venimos de las rondallas, del folclore, de las rondas de calle, charangas y orquestas"

La banda de Huesca que hace "rock d'alpargata" y canta en aragonés: "Venimos de las rondallas, del folclore, de las rondas de calle, charangas y orquestas"

LaLiga: Athletic - Atlético de Madrid, en directo

LaLiga: Athletic - Atlético de Madrid, en directo

Sigue en directo la clasificación del GP de Italia

Sigue en directo la clasificación del GP de Italia

José Abellán, cardiólogo, sobre la rehabilitación de quien ha sufrido un infarto: “La alimentación salva más vidas que las pastillas"

José Abellán, cardiólogo, sobre la rehabilitación de quien ha sufrido un infarto: “La alimentación salva más vidas que las pastillas"

Vídeo | La denuncia de una montañera tras ver cómo un grupo de personas hacen fuego en el Pirineo

Comienza la Segunda RFEF para los cuatro representantes aragoneses

Comienza la Segunda RFEF para los cuatro representantes aragoneses
Tracking Pixel Contents