La banda de Huesca que hace "rock d'alpargata" y canta en aragonés: "Venimos de las rondallas, del folclore, de las rondas de calle, charangas y orquestas"

La lengua guarda historia. Cada palabra alberga siglos de memoria colectiva, identidades y costumbres de un pueblo. Los prerrománticos, como Herder o Humboldt, ya entendían al lenguaje como la máxima expresión del alma humana. Por tanto, aplicado a un contexto social y colectivo, la lengua de un pueblo refleja su esencia y su espíritu o, como lo definiría la tradición filosófica; su 'volksgeist'.

Quizás, teniendo en cuenta este factor, el hecho de que Radices (“raíces” en aragonés) haga canciones en el idioma autóctono, sea uno de los principales atractivos de la banda de “rock d’alpargata” que presentará su primer álbum de estudio, ‘Casa Nuestra’ (2026), en la sala Z, en Zaragoza, el próximo viernes, 2 de octubre.

“Mi hermana, Julia, y yo habíamos tocado en grupos de versiones, con amigos y en fiestas de pueblo, pero siempre nos rondaba la idea de hacer nuestras propias canciones. Sin embargo, era necesario que coincidiéramos en el mismo espacio físico, porque en aquel momento, ambos nos encontrábamos fuera de Huesca, ya sea por estudios o por trabajo. Hace dos años, volvimos a casa y decidimos llamar a nuestros amigos para tocar con nosotros”, relata el vocalista y guitarrista de la banda oscense. Actualmente, Radices está formado por Lorién Sierra (voz y guitarra) y Julia Sierra (guitarra), Ana Puey (saxofón), Sofía Comín (bajo) y Rubén Correia (batería).

Los hermanos Sierra crecieron en contacto directo con la cultura aragonesa, teniendo el idioma y el folclore de la región muy presentes. Conforme pasaba el tiempo, se dieron cuenta de que su forma de entender el mundo y, sobre todo, a Aragón, cada vez tenía menos referentes y que alguien tenía que salir a reivindicar la historia regional a través de su propia lengua y raíces.

“Cantar en aragonés fue una decisión premeditada, sabíamos que era lo que queríamos hacer, pero por otra parte, fue algo espontáneo porque hablamos aragonés en nuestro día a día con nuestro círculo más cercano, incluso en redes sociales o para leer un libro. Por esta razón, entendimos que a la hora de hablar sobre nuestra realidad, era necesario usar nuestra lengua”, explica el cantante.

Para Sierra, la finalidad de reivindicar sus raíces está clara: “La importancia de todo lo que hacemos es que un concierto de Radices pueda ser un nexo de unión para gente afín, que piensa parecido, con la que crear un vínculo y llevar a cabo proyectos que sirvan para vertebrar luchas o simplemente hacer amigos, con eso ya nos damos por satisfechas.”

Además de reafirmarse en su propia cultura, la banda tampoco se corta al denunciar todo aquello que pueda generar un malestar social. Canciones como ‘Esclava’ (2026), cuentan problemáticas derivadas de redes sociales, la imposición de cánones de belleza y de la exposición constante a un modelo de vida prácticamente inalcanzable, y que afectan gravemente a la juventud de hoy en día, sobre todo a aquellas personas del género femenino.

En este contexto, la banda define su propio género como “rock d’alpargata”: “El término funciona como un resumen del tipo de música que hacemos, porque es muy difícil definirlo. Hacemos rock, baladas y lo mezclamos con el sonido típico aragonés, así que es una forma de encasillar nuestra música en un concepto más amplio. La alpargata es de algo de calle, nos representa muy bien porque, al final, venimos de las rondallas, del folklore, de las rondas de calle, charangas y de orquestas”, señala Sierra.

Asimismo, ‘Casa Nuestra’, nada más podía ser que una carta de presentación de un grupo que habla de sus raíces a través de una declaración de intenciones. El primer álbum de estudio de la banda alberga la memoria histórica de todo Aragón, y a través de melodías más comerciales, la acercan a un público amplio y joven que comparte estas mismas inquietudes sobre sus orígenes y valores.

Lo más curioso y anecdótico sobre este primer disco fue su financiación: “En diciembre de 2025 empezamos una campaña de donaciones para llamar la atención a nuestro proyecto. Captamos a toda la gente que quisiera participar, ofreciendo recompensas a cambio de una aportación económica con el objetivo de recaudar fondos para grabar el disco. En función de la cantidad de dinero, regalábamos una camiseta con una pegatina y una dedicatoria o un 'tote bag'. Para las donaciones de más de 60 euros, era el vinilo y la camiseta, por ejemplo” recuerda el vocalista.

Tal fue el éxito del crowdfunding que Radices recibió tres donaciones de 500 euros a cambio de conciertos. Dos de ellas fueron de parte de asociaciones con valores afines al mensaje de la banda y la tercera fue de una persona física, a cambio de un recital privado. El objetivo inicial de 4.000 euros fue superado y los jóvenes pudieron grabar su primer LP en un estudio profesional.

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El concierto del 2 de octubre en la sala Z promete ser “una fiesta y, a la vez, una montaña rusa de emociones.” También participarán del espectáculo artistas invitados, referentes del grupo, además de la presentación de canciones inéditas.