El Vive Latino como escaparate para la música 'made in' Aragón: estos son todos los artistas de la tierra que han actuado en el festival

Desde que echó a andar en 2022, el Vive Latino España tuvo claro que también debía convertirse en un gran escaparate para la música creada en Aragón. Sin duda, esta es otra de las grandes ventajas de que el festival se celebre en Zaragoza. En las cuatro pasadas ediciones, la cita ya abrazó diversas propuestas de la escena local y este año no ha sido una excepción. Entre los 33 artistas que componen el cartel, siete son aragoneses o llevan tiempo afincados en la comunidad: El Practicante, Volador, Modelo, Multipla, El Verbo Odiado, Begut y el pinchadiscos Rialto dj.

Más allá de la ilusión por participar en un festival multitudinario, la cita representa un altavoz muy potente para aquellas propuestas más emergentes, ya que el Vive Latino reúne a espectadores de fuera de la comunidad que pueden ejercer el habitual boca a boca.

La nómina de artistas locales ha podido demostrar su talento a lo largo del fin de semana en el escenario pequeño y uno de los grupos incluso ha actuado en el Anfiteatro de la Expo. El primero en comparecer el viernes fue El Practicante, la banda liderada por el músico y guitarrista zaragozano Nelson Benito. Pese al intenso calor que hacía poco después de abrir las puertas del festival, su rock enérgico aún logró congregar a un buen puñado de seguidores y amigos.

La banda oscense El Verbo Odiado, este sábado en el escenario pequeño. / Josema Molina

Justo después le tocó el turno a Volador. El grupo zaragozano, liderado por Antílope (Óscar Vicente), Draco (Eduardo Galán) y Anazul (Santi Vicente), ha regresado este año a los escenarios tras un largo parón y lo pudo celebrar como se merece en el Vive Latino. La banda, que ha regresado sin grandes pretensiones más allá de "pasarlo bien y enseñar a nuestros hijos que sus padres tuvieron un grupo", alcanzó una notable popularidad en la escena local de principios de los años 2000.

En el Anfiteatro

Modelo, el dúo formado por Jorge Doherty y Batz, se encargó el viernes de cerrar la aportación aragonesa. Y esta vez –ya habían actuado en el Vive Latino– lo hicieron en el Anfiteatro de la Expo en lugar de en el escenario pequeño. El dúo, que empezó tocando en las calles de Brighton allá por 2019, confirma de esta forma su crecimiento tras haber triunfado en festivales de la talla del Sonorama.

La joven banda zaragozana Multipla se ha encargado este sábado de abrir la programación en el escenario pequeño con un calor asfixiante y unos cuantos valientes. El power trío formado por Fer (guitarra y voz), Nico (bajo) y Marcos (batería) nació en 2023 y en apenas tres años se ha consolidado como una de las grandes promesas del rock aragonés. Con su participación en este Vive Latino, los tres jóvenes dan un paso más en su trayectoria.

Volador actuó el viernes en el escenario pequeño del festival. / Josema Molina

El Verbo Odiado les ha cogido el testigo en ese mismo escenario. La banda oscense, que desde su fundación en 2014 ha trabajado con sellos tan relevantes como Subterfuge, ha presentado en directo su nuevo disco ‘E.G.O.’ y ha demostrado por qué en este tiempo se ha convertido en una referencia del rock más independiente.

Por delante, y también en el escenario pequeño, aún queda la propuesta de la joven cantante zaragozana Begut, cuyo nombre suena cada vez con más fuerza, mientras que el dj aragonés Rialto cerrará el festival con su sesión a partir de las dos de la madrugada. En esta nómina aragonesa podría entrar también Guitarricadelafuente, que aunque no ha nacido en la comunidad, tiene fuertes raíces familiares en el pequeño pueblo turolense de Las Cuevas de Cañart.