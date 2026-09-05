El Vive Latino inaugura su segunda jornada sin que el calor dé tregua

Con una sensación térmica más calurosa incluso que el viernes, el Vive Latino acaba de abrir sus puertas con animación aunque con menos gente de inicio que el primer día quizá lastrado por un arranque de cartel algo menos multitudinario que ayer en el que el efecto Niño Polaca arrastró a mucha gente. Con los acordes de Múltipla ya sonando en el Escenario VL (el más pequeño del Vive Latino), la música continuará con Buena Vista All Stars en el anfiteatro de la Expo (17.40 horas) y la contundencia de Biznaga, que abrirá el escenario grande hoy a partir de las 18.25 horas.

Después de la multitudinaria jornada de viernes, este sábado se espera también una gran afluencia ya que se está rozando el 'sold out' que está situado en 22.500 personas cada uno de los dos días. Aún así, la máxima asistencia se espera cuando caiga el sol y el tiempo dé un poco de respiro ya que la sensación es realmente agobiante a pesar de los diferentes chorros de agua repartidos por el recinto.

A lo largo de hoy, actuarán Guitarricadelafuente, Siloé, La MODA, Veintiuno, Ojete Calor, Ultraligera y La Plazuela. En el escenario pequeño habrá una buena nómina de aragoneses como El verbo odiado y Begut hasta que DJ Rialto clausure el festival a partir de las 2.10 horas.