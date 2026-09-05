Xoel López anuncia una nueva gira con un concierto en Zaragoza: cómo comprar las entradas

En Zaragoza cuenta con un público muy fiel que ya llenó la sala Oasis en su último concierto y el gallego Xoel López no ha dudado en incluir a la capital aragonesa como una de las trece primeras fechas de la gira que acaba de anunciar con su nuevo disco, 'Oniria popular'.

En esta ocasión, el concierto, que como la última vez también formará parte del Inverfest Zaragoza (por lo que ya hay once citas anunciadas), será en el Teatro de las Esquinas (con más capacidad que la sala Oasis) y será el segundo de la gira que acaba de anunciar y que comenzará un día antes en Valencia. La actuación en Zaragoza será el 23 de enero de 2027.

El nuevo álbum supone el decimoséptimo disco de estudio de Xoel López y llega casi dos años y medio después de su anterior larga duración. Bajo el título de 'Oniria popular', el artista firma un trabajo definido como fresco y reflexivo, «íntimo y colectivo a la vez», en el que invita al público a adentrarse en un universo de ensoñación más próximo a su mundo personal.

Las nuevas composiciones, según se destaca en la presentación del disco, combinan letras y melodías que «sueñan y vuelan», aunque sin perder el vínculo con la tierra. El resultado toma forma en un pop contemporáneo que dialoga con lo tradicional y lo folclórico, dos elementos presentes en la identidad sonora del músico gallego.

Sobre el proceso creativo del álbum, el propio Xoel López asegura: «Es un disco que brota de golpe, no buscado, que aparece sin perseguirlo, como el buen amor».

Cómo comprar las entradas

Así, la de Xoel López en Inverfest se une a las ya anunciada primero de Fernandocosta, Sho-Hai, Los Enemigos, Tanxugueiras y Rodrigo Cuevas, y, posteriormente, de La bien querida, Yerai Cortés, La milagrosa, Puño Dragón y Kiko Veneno. Una pléyade de artistas que desde su acercamiento a varios estilos de la música proponen un salto de calidad al festival.

La preventa ya se puede reservar a través de la propia web del artista y las entradas saldrán a la venta este lunes 7 de septiembre a partir de las 12.00 horas.