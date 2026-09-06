El homenaje de Siloé en el Vive Latino a un jugador del Real Zaragoza

Siloé era uno de los grupos más esperados en este Vive Latino España y, de hecho, su concierto, programado en 'prime time' en el escenario Ambar, el más grande de esta edición ubicado en la explanada del Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza, fue uno de los mulitudinarios y de los más celebrados entre la multitud.

"Vamos a vivir un momento histórico, pero necesitamos ayuda, ¿vale?", señaló casi al principio de su actuación Fito Robles, el vocalista de la formación que ahora mismo es una de las de mayor reclamo entre la generación 'indie'. Pero, además, Fito Robles tenía guardada una sorpresa para el público del Vive Latino.

Buena amistad

Y es que el vocalista no dudó en ponerse una camiseta del Real Zaragoza. Concretamente la de Sergio Escudero, con el número 18 a la espalda, entre el delirio del público que, además, vio como el cantante bajaba del escenario para cantar entre la gente. La explicación es que proceden ambos de Valladolid y les une una muy buena relación. Además, como morbo, la situación se dio a la vez que el Real Zaragoza estaba jugando en el Ibercaja Estadio.

Sergio Escudero es un futbolista veterano, 37 años, que ha aterrizado en el Real Zaragoza esta temporada tras estar las dos últimos en el Deportivo de La Coruña. y que cuenta entre su historial con una Europe League que conquistó cuando era jugador del Sevilla.

Durante el concierto del Vive Latino también hizo mención a Violadores del Verso, grupo de rap que escuchaba "cuando era pequeño", reveló.