Las lágrimas de Guitarricadelafuente en el Vive Latino y la discoteca donde se conocieron sus padres: "Amo mucho a Aragón"

Guitarricadelafuente probablemente dio uno de los conciertos que quedarán para la historia del Vive Latino España. En un escenario grande a rebosar, el artista de Benicásim pero con un fuerte vínculo con Aragón, dio lo mejor de sí mismo y pasó buena parte de la actuación emocionado precisamente por sus raíces con Aragón.

En imágenes | El Vive Latino inaugura su segunda jornada sin que el calor dé tregua / Miguel Ángel Gracia

Fue al acabar su tercera canción cuando al dirigirse al público señaló lo "emocionado" que estaba por "actuar en casa" ya que desde el escenario veía a sus padres, sus primos, sus tío "y todos mis amigos de Cuevas de Cañart". Es precisamente en ese pequeño pueblo de Teruel donde tiene sus raíces familiares y del que siempre habla para asegurar que se siente aragonés.

Una antigua discoteca de Zaragoza

"Mis padres se conocieron en una discoteca de aquí, en Babieca (título, además, de una de sus canciones más conocidas), y para mí es un orgullo sentirme aragonés," dijo antes de ponerse a llorar sobre el escenario del Vive Latino entre la ovación de miles de personas.

De hecho, en el tramo final de su concierto, Guitarricadelafuente cogió una bandera de Aragón del público y se envolvió en ella para reivindicar su sentimiento y volvió a incidir en que "siempre es un gusto actuar en casa" mientras, para concluir, sonaba una jota sobre el escenario que amagó con bailar.