Marta Vela: "Me da mucha pena que 'Il trovatore', que se representa unas cien veces al año por todo el mundo, no tenga una presencia permanente en Zaragoza"

El título habla del «imaginario de la Aljafería». ¿Qué significa exactamente hablar de imaginario? ¿Estamos ante la Aljafería real o ante una construida por escritores, músicos, escenógrafos y viajeros europeos?

Estamos ante una Aljafería completamente imaginada desde el extranjero en un contexto donde este tipo de edificios servían de inspiración para óperas, novelas, poemarios y etc. Imaginario quiere decir que he investigado cómo se estaban imaginando la Zaragoza medieval desde Europa y no como era en realidad. Lo fascinante es que no les interesaba la realidad, sino la imaginería, la imagen ideal.

Hay una idea muy sugerente en su libro, que la Aljafería es casi un personaje de 'Il trovatore'. ¿Hasta qué punto podemos decir que Verdi tenía en mente la Aljafería real cuando compuso la ópera?

Es que Verdi no tenía en su mente a la Aljafería, nunca la tuvo y tampoco era necesario. Él necesitaba un lugar lejano, en tiempo y espacio, que fuera susceptible de interpretarse como un edificio neogótico, que era la moda, y si ya podía ser arábigo también, pues estupendo, igual que Meyerbeer había utilizado la catedral de Palermo. El drama de Antonio García Gutiérrez le dio servida esta circunstancia y la Aljafería se convirtió, como en óperas venideras, 'Tosca' de Puccini, 'Pélleas et Mélisande' de Debussy o el 'Castillo de Barbazul' de Bartók o en un personaje más.

¿Tenemos constancia directa de que Verdi conociera imágenes, dibujos o descripciones de la Aljafería?

Creo que, visualmente, nunca tuvo nada, para qué, si luego lo iban a recrear como quisieran. Verdi sólo tuvo el drama de García Gutiérrez que (pensamos) su compañera Giuseppina Strepponi (uno de los trasuntos de la 'Traviata') le tradujo al italiano desde el original en español. De hecho, no era la primera vez que Verdi utilizada la Aljafería como escenario, ya en 'Ernani' (1844), casi diez años antes, la aprovechó del drama de Victor Hugo.

Si Verdi no había estado en Zaragoza, ¿cómo llega la imagen de la Aljafería hasta el mundo cultural italiano y francés de mediados del XIX?

Por la pujanza de lo español en Europa, de San Petersburgo a Nueva York. España estaba de moda, creo que, en determinados ambientes, nunca ha dejado de estarlo hasta la actualidad, aunque sea a partir de los tópicos más trillados. Es el poder de la música española, con la jota cosmopolita a la cabeza, hoy lo sabemos de manera fehaciente, de los trajes andaluces, que la Ópera de París vendía a las señoras una vez terminadas las producciones, etc.

¿Qué importancia tienen en esa transmisión los viajeros, los libros, las estampas y las publicaciones ilustradas?

Todo ese material constituye ese imaginario del que se habla, y que da nombre al libro, no les interesa la realidad, sino la imaginería.

Y hay algo paradójico, hoy conocemos perfectamente la Aljafería y podemos visitarla, pero que inspiró aquel imaginario romántico tenía más de fantasía que de realidad histórica.

Claro, y eso, para mí, en el arte lo es todo, el arte no enseña la realidad, en muchas ocasiones, sino que la recrea de diferentes maneras para mostrar lo que hay oculto.

Hay una dimensión política muy fuerte en 'El trovador'. Galdós llegó a definirlo como una obra en la que se enaltece al pueblo y salen mal paradas las clases superiores. ¿Estamos ante una ópera mucho más política de lo que solemos pensar?

Totalmente, y pienso que Verdi también lo entendió así y de ahí su interés por la obra. Muere el trovador ajusticiado, lo mismo que muere la revolución de 1848, de la que él en París y Wagner en Dresde fueron partícipes.

¿Puede entenderse 'Il trovatore' también como una obra hija del clima revolucionario europeo de 1848?

Si se ha considerado oscura una ópera como 'Il trovatore', es porque en ella Verdi llora la oportunidad perdida del fin de absolutismo en Europa.

El subtítulo del libro incorpora a Verdi, Wagner y Meyerbeer. ¿Por qué era necesario sacar a Verdi de su propio universo y ponerlo en relación con estos otros dos compositores?

Porque era un universo compartido en que pretendían los tres triunfar, en la Ópera de París, la capital del mundo decimonónico. Me pareció curioso que quien más lo hizo fue Meyerbeer, el más olvidado de los tres en la actualidad, Wagner murió sin conseguirlo y Verdi escribió sus obras más exitosas en Italia, la llamada trilogía popular, 'Rigoletto', 'Trovatore' y 'Traviata', mientras que esperaba un encargo de París.

Los tres compositores están trabajando, además, con una Edad Media recreada, teatralizada y profundamente romántica. ¿Qué buscaba el público europeo del XIX en esa Edad Media?

Era la moda, y las modas ya se sabe. Era la combinación perfecta: Edad Media, ruinas, caballeros, damas y etc., con la imaginería medieval de España, de hecho, tuvo más éxito una ópera como 'Il trovatore' que 'Lohengrin', también de tema caballeresco, pero muy limitada al ámbito de los territorios alemanes, de donde apenas salió hasta el siglo XX.

¿Hasta qué punto esa fascinación por la España medieval tenía también algo de exotismo europeo, de construir una España misteriosa, orientalizante y casi fantástica?

'Carmen', la ópera de Bizet, es la sublimación de la estampa de la España imaginada, de hecho, hay multitud de carteles de la época con la figura de la gitana, la Maestranza y los arcos de la Alhambra, un cóctel en una misma imagen. De hecho, 'Carmen' es una ópera tan auténtica porque óperas anteriores como 'Il trovatore' cimentan esa imagen ideal veinte años antes. Y es también una ópera wagneriana y, por eso, entre otras cosas, no triunfó en París.

Una de las aportaciones del libro es recuperar la escenografía del estreno veneciano de 1853. ¿Qué nos revela esa escenografía sobre la imagen que entonces se tenía de la Aljafería?

Esa escenografía resulta muy reveladora en cuanto a la imaginería de Aragón como un neogótico común europeo, derivado de las óperas de Meyerbeer, con gárgolas, vidrieras, agujas y etc.

¿Podríamos decir que la ópera contribuyó a crear una imagen de la Aljafería que después ha sobrevivido incluso al conocimiento histórico del edificio?

Claro, se creó un canon, que no es exclusivo de la Aljafería, en cuanto a este tipo de edificios que, en mayor o menor medida, es verdad que contribuyen a la acción dramática de una manera u otra, por ejemplo, la Aljafería, en un primer momento, protege los amores de los protagonistas, permite que la música traspase sus recios muros…, pero después los castiga y lo que únicamente permite es la despedida del trovador desde la torre, que tomó su nombre desde entonces.

¿La Aljafería fue utilizada por Verdi porque era realmente importante para la historia de 'Il trovatore' o porque funcionaba extraordinariamente bien como decorado romántico?

Yo creo que las dos cosas, o que una se alimenta de la otra y viceversa. Las escenografías se pintaban entonces en acuarela antes de la producción y luego se llevaban a la práctica en una especie de cartón piedra y otros elementos similares. Una vez recreado el edificio o la silueta solamente, era fácil asignarle un papel dramático porque hay cosas de las que se habla, pero no salen en escena, como el fuego. 'Il trovatore' es la ópera del fuego, pero nunca se representa en escena (Verdi había tenido muchos problemas con la censura en 'Rigoletto'), vive sólo en la imaginación y en el relato de los personajes, y también es herencia de Meyerbeer.

Este año 'Il trovatore' ha regresado al Teatro Real y también se ha representado en la propia Aljafería. ¿Estamos ante una oportunidad para que Zaragoza recupere una parte de su historia operística que quizá ha estado demasiado olvidada?

Me da mucha pena que una ópera como 'Il trovatore', que se representa unas cien veces al año por todo el mundo, no tenga una presencia permanente en Zaragoza, para propios y ajenos. En Praga, en el teatro donde se estrenó 'Don Giovanni 'en 1787, se representa esa ópera todos los días del año con un reparto checo de gran nivel. Pero vamos, ocurre igual con la jota, fuera de Pilares y de días bien concretos, no hay jota para escuchar a diario, ni siquiera para el turismo. Ha sido un gran paso que se representase dentro de la Aljafería este verano, pero queda todo por hacer en este “palacio para la ópera”, como la define Sergio Castillo.

¿Por qué cree que la relación entre Zaragoza y 'Il trovatore' ha permanecido durante tanto tiempo en un segundo plano?

No lo sé, de hecho, sigue en un plano muy, muy secundario. Supongo que se sigue pensando que la cultura ni interesa ni hace dinero ni genera empleo, cuando es todo lo contrario. Aragón, con gobiernos de todos los colores, dedica poco a la cultura. Y aquí estamos…, profesionales, coros, orquestas, trovadores, jotas y muchas otras cosas…, esperando sin fumar.