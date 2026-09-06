El recuerdo de Ultraligera en el Vive Latino a la sala zaragozana en la que tocaron hace dos años: "Salíamos al escenario entre las cajas de Coca-Cola"

Ultraligera está protagonizando en los últimos tiempos uno de los crecimientos más meteóricos del rock estatal. En apenas dos años, la vida de estos cuatro jóvenes madrileños se ha dado la vuelta como un calcetín y han pasado de tocar en pequeñas salas a grandes festivales. Así lo reconocieron ellos mismos este sábado en el concierto que ofrecieron en el Anfiteatro de la Expo dentro de la quinta edición del Vive Latino.

Gisme, el cantante de la banda, recordó en mitad de la actuación los tres conciertos consecutivos que ofrecieron a finales de 2024 en La Ley Seca de Zaragoza. La sala de la calle Sevilla acogió entre noviembre y diciembre de ese año unos 'shows' muy íntimos que ahora serían difíciles de repetir. Por esa época, el grupo empezaba a dispararse y ya contaba con unos fans muy fieles (como se puede ver en el video adjunto).

"¿Alguién de aquí nos vio en La Ley Seca hace unos años?", preguntó el vocalista, que demostró guardar un gran recuerdo de esos directos. "Recuerdo que salíamos al escenario entre las cajas de Coca-Cola y que nos recibíais con mucho cariño haciéndonos un pasillo", rememoró Gisme ante miles de seguidores totalmente entragados a la causa.

El aforo de La Ley Seca es de 90 personas. Este sábado, en el Vive Latino, los pudieron escuchar perfectamente más de 15.000 personas. La comparación da una idea del brutal crecimiento de Ultraligera. Una evolución que la joven banda madrileña ha basado en su enérgico rock alternativo y en un directo arrollador liderado por el carisma y la voz de su cantante, algo que se volvió a comprobar ayer en el Anfiteatro de la Expo.

La anécdota, por otra parte, vuelve a demostrar una vez más la importancia de las salas de conciertos para que los grupos puedan desarrollar y hacer crecer sus carreras musicales. ¿Quién sabe si dentro de unos días tocarán en una sala de Zaragoza los nuevos Ultraligera?