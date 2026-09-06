El Vive Latino de Zaragoza trabaja desde hace meses en el cartel de 2027: "Va a ser espectacular"

El Vive Latino cerró en la madrugada de este domingo una edición histórica en el recinto de la Expo. El festival ha vuelto a carburar como una máquina bien engrasada en el año que más asistentes ha acogido, toda una prueba de fuego que ha superado con nota. La cita se ha quedado a apenas 300 entradas del ‘sold out’ al reunir a 45.000 personas entre los dos días, un éxito que afianza aún más al festival en la capital aragonesa.

La organización, de hecho, ya mira a 2027 y trabaja desde hace meses en la elaboración del cartel de la que será la sexta edición. «Para tener un buen cartel hay que empezar a trabajar muy a largo plazo. Antes comenzábamos nada más terminar, pero ahora lo hacemos con tres meses de antelación», ha indicado a este diario Nacho Royo, que ha adelantado que la programación del próximo año «pinta muy bien»: «Se está conformando un cartel espectacular».

El nombre y el prestigio que ha adquirido la cita en estos cinco años también ayudan: «Como ya han oído hablar de nosotros, cada vez más artistas llaman a la puerta y eso facilita las cosas», ha destacado Royo, quien se ha mostrado «absolutamente satisfecho» con el desarrollo de esta quinta edición: «Estamos felices porque mucha gente nos ha felicitado. El festival va cogiendo cada vez más fuerza, el público responde de una manera espectacular y encima reina la buena vibra y no hay incidencias. Poco más se puede pedir».

Jaime Galindo

Por primera vez en la historia, la edición de este 2026 consiguió agotar hace un par de semanas los 15.000 abonos puesto a la venta y, finalmente, se ha quedado muy muy cerca del ‘sold out’. «El viernes quedaron 360 entradas por vender y el sábado se agotaron, así que hemos acariciado esos 45.000 asistentes. La respuesta ha sido abrumadora y eso nos da mucha fuerza para seguir trabajando. Si así lo quiere la ciudad, nuestro objetivo es perpetuarnos lo más posible», ha subrayado el director de un festival que se ha convertido en una cita obligada para muchos zaragozanos.

El Anfiteatro, a rebosar

Esa ocupación máxima (el aforo está limitado en esos 22.500 espectadores por día) también ha provocado inconvenientes lógicos. Y es que el Anfiteatro de la Expo se quedó muy pequeño por momentos. Sucedió sobre todo con M-Clan y Ultraligera, pero también se tuvieron que cerrar los accesos con Rigoberta Bandini y Ojete Calor, lo que ha provocado algunas quejas en redes sociales.

Tal y como ha reconocido Royo, el problema tiene difícil solución. «A nosotros también nos da rabia, pero el anfiteatro absorbe lo que absorbe. Caben 8.000 personas y es lo que hay porque no podemos poner en peligro a los asistentes», ha indicado el promotor, que siempre ha defendido el Vive Latino como una experiencia global en la que los asistentes tenían que hacer sus apuestas a nivel de programación: «Si nos ponemos muy puntillosos, con la tesis que defienden algunos, el aforo del festival debería estar limitado a los 4.000 que caben en el escenario pequeño».

Sea como sea, Royo ha subrayado que trabajarán para reforzar el sistema de pantallas y sonido para que los asistentes puedan seguir el concierto desde fuera del anfiteatro en unas mejores condiciones.

Negociación con Ocesa

Por otra parte, el director de la cita ha recordado que el acuerdo inicial que firmaron con Ocesa, la promotora del Vive Latino México, fue para cinco años y que actualmente se encuentran cerrando «los últimos flecos» de la negociación. «Será en cuestión de días y el acuerdo llegará a buen puerto seguro, pero ahora estamos centrados en eso».

La alcaldesa Natalia Chueca también ha hecho balance este domingo de un festival que, ha dicho, «ha superado todas las expectativas». «La sensación es maravillosa. Hemos visto un Vive Latino donde han llegado nuevas generaciones, las más jóvenes que otros años no habían disfrutado de estos conciertos y en esta edición, gracias al cartel, se ha convertido en un festival multigeneracional», ha destacado.

Por otra parte, Chueca ha vuelto a destacar el «gran impacto» que el festival ejerce sobre la economía local y ha estimado que podría superar los siete millones de euros de la pasada edición. «La ocupación hotelera se ha situado en más de un 80% y eso nos augura que el Vive Latino se consolida como el festival latino más importante de Europa», ha señalado la alcaldesa, que también ha destacado la imagen y proyección que la cita genera para la ciudad. Un «valor intangible» que, asegura, «no está reflejado en ese valor económico».

Según los datos del ayuntamiento, las cuatro primeras ediciones del Vive reunieron a 155.000 asistentes y generaron un impacto económico acumulado de 25 millones de euros.