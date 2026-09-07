Aarón Palacio rinde también Calatayud

El matador de toros cincovillés Aarón Palacio ha vuelto a salir por la puerta grande tras cortar una oreja a cada uno de sus oponentes –en esta ocasión en Calatayud– en la tarde de este domingo. Ante toros de Manuel y Antonio Tornay (1º, 2º y 3º) y Zacarías Moreno ha compartido cartel con Diego Urdiales (ovación y ovación) y Emilio de Justo (oreja y oreja).

Mientras, en Andorra (Teruel) se han lidiado toros, por este orden, de José Vázquez, El Retamar, Victoriano del Río Cortés y Los Maños para el zaragozano Jorge Isiegas (oreja y oreja) y Jorge Molina (oreja y ovación).

Peor suerte ha corrido el novillero turolense Tomás González (silencio tras dos avisos y silencio)quien se presentaba en la tarde de este domingo en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid) ante novillos, por orden de lidia, de Guadajira, La Machamona, Chamaco, José González, Couto de Fornilhos (5º bis) y José Cruz. Compartía cartel con Adrián Centenera (ovación tras aviso y silencio) y Andrés García (ovación tras aviso y ovación).

Finalmente, en la novillada celebrada en Peralta (Navarra), el novillero zaragozano Íker Fernández ‘El Mene’ también ha salido en hombros trras cortar las dfos orejas al segundo novillo de su lote. Ante reses de Hermanas Azcona ha compartido cartel con Nabil ‘El Moro’ (silencio y ovación) y Jorge Hurtado (ovación tras petición y silencio).