Arándiga inaugura 'La Ninfa, la Crisálida, el Anzuelo', la nueva exposición de La Ermita espacio cultural

La Ermita de la Purísimade Arándiga vuelve a convertirse este mes de septiembre en un espacio para el arte contemporáneo con la exposición 'La Ninfa, la Crisálida, el Anzuelo', de la artista zaragozana Leticia Martínez Pérez y comisariada por Victoria Ríos.

La muestra,que podrá visitarse del 12 de septiembre al 10 de octubre, proponeun recorrido en torno a la transformación, la identidad, el cuerpo y el mito a través de diferentes técnicas y materiales, entre ellos la tinta, la seda plegada y la monotipia.

Tras una amplia trayectoria artística desarrollada entre España y Francia, Leticia Martínez llega a Arándiga con una propuesta creada para dialogar con un espacio tan singular como la Ermitade la Purísima. La exposición se articula en torno a tres figuras —la ninfa, la crisálida y el anzuelo— que representan diferentes momentos y formasde transformación.

La Ermita, patrimonio y creación contemporánea

Con esta nueva propuesta, el Ayuntamiento de Arándiga continúa dando vida a la Ermita de la Purísimacomo espacio culturaly lugar de encuentro entre el patrimonio y la creación contemporánea.

Esta será la cuarta exposición consecutiva organizada por el Ayuntamiento en La Ermita Espacio Cultural, dando continuidad a un proyecto que busca acercar propuestas artísticas de calidad al medio rural y, al mismo tiempo,ofrecer nuevos usos a uno de los espacios patrimoniales más destacados del municipio.

La concejala de Cultura, Irene Marco, destaca que “ver cómo la ermita del pueblo se llena de arte contemporáneo, vecinos y visitantes compartiendo un mismo espacio es emocionante. La cultura no es algo lejano que solo pasa en las grandesciudades. Traer estas propuestas a Arándiga es también cuidar nuestro patrimonio, generar vida y demostrar que desde los pueblos podemos impulsar proyectos culturales de calidad”.

Una artista con trayectoria internacional

Leticia Martínez Pérez (Zaragoza, 1984) es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza,graduada en Artes Plásticas y cuenta con un másterDNSEP por la ESAM de Caen/Cherbourg. Actualmente vive y trabaja entre Zaragoza, Normandía y París.

A lo largo de su trayectoria ha expuesto en diferentes espacioseuropeos y ha realizado residencias artísticas en instituciones como la Casa de Velázquez de Madrid y la Cité internationale des arts deParís. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación y creación para el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza.

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La exposición está comisariada por Victoria Ríos, comisaria de arte independiente y escritora zaragozana cuya trayectoria se ha desarrollado entre España, EstadosUnidos y Latinoamérica.