El artista Carlos Carnicer inaugura su exposición 'Faced' en la Galería Carmen Terreros en Zaragoza

El próximo miércoles 9 de septiembre a las 19 horas inauguraremos la exposición del artista Carlos Carnicer Cañada, con la exposición que lleva por título 'Faced'. Con esta exposición la galería Carmen Terreros da pistoletazo de salida a la nueva temporada con un artista que forma parte de la "tercera generación de la familia Cañada", buena muestra de ello es la exposición 'Estudio Cañada: cuna de artistas aragoneses desde 1945' en el Centro de Historias de Zaragoza en 2020 y en la que también participó como artista.

Carlos Carnicer (Zaragoza 1988) es un artista polifacético que compagina desde 2010 su labor pedagógica en la academia Cañada junto a su madre la también artista María Ángeles Cañada, con la elaboración de sus colecciones de joyería y su producción pictórica. La exposición reúne más de una veintena de piezas realizadas en diferentes formatos con la técnica del óleo sobre lienzo, siguiendo con el leitmotiv de una de las obras de su abuelo, que sirven para introducir la muestra.

La exposición se presenta bajo un título tan escueto como elocuente: 'Faced '("Enfrentado"). Este concepto alude a un profundo trabajo de retrato figurativo y de carácter impersonal. En la muestra, estas piezas se exhiben tanto de forma individual como en diálogo —o confrontación— con otras obras, generando una dinámica espacial en la que afloran nuevos rostros que vuelven a interpelar mutuamente.

En su trayectoria, el artista compagina su propia producción creativa con la dirección de una histórica escuela de dibujo, institución que ha mantenido sus puertas abiertas de manera ininterrumpida durante más de medio siglo. Y es que la obra de Carlos Carnicer Cañada bebe de una inspiración íntima y fundacional: el legado de su abuelo, D. Alejandro Cañada.

Figura insoslayable en el ecosistema artístico de nuestra ciudad, D. Alejandro consagró cinco décadas a la docencia, forjando a numerosos creadores de renombre y preparando a generaciones para su ingreso en las facultades de Bellas Artes y Arquitectura. A esta inestimable labor pedagógica se suma su prolífica obra como muralista, jalonada por multitud de encargos de índole pública y privada. Es en este fértil sustrato cultural donde se inscribe el apellido Cañada, consolidándose como una auténtica saga de artistas que han florecido en un entorno consagrado a la creación.

Para esta ocasión, Carlos toma como germen creativo una de las series pictóricas de su abuelo, caracterizada por el uso de la roca como elemento formal; formas minerales que, en su desarrollo, adquieren resonancias antropomórficas, geométricas y de una honda carga simbólica. En sintonía con esta herencia, las piezas que ahora presenta Carlos esbozan la figuración de un sujeto de identidad anónima, compuesto a su vez por la yuxtaposición de múltiples caras. El resultado es una representación de enorme contundencia visual, vertebrada por un complejo simbolismo subyacente.

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En el plano técnico, el dominio académico del dibujo asoma entre una rica amalgama cromática. A través de un juego de pinceladas ágiles y manchas expresivas, el artista vela deliberadamente la figura, ocultando de nuevo la identidad del rostro representado y dotando a la obra de un halo de misterio.