La cineasta aragonesa, Elena Cid, explora la historia oculta del Temple en Aragón en su nuevo documental

La directora aragonesa Elena Cid se encuentra inmersa en un nuevo proyecto. Se trata de ‘Historia Oculta. Temple’, un documental que busca arrojar nueva luz sobre la presencia e influencia de la Orden del Temple en Aragón. En su tercera película, la realizadora zaragozana apuesta por un viaje cinematográfico entre la investigación histórica y científica, el patrimonio y los interrogantes que todavía rodean a una de las organizaciones más fascinantes de la Edad Media. Finalizada ya la primera parte del rodaje, en los próximos meses continuará la investigación en territorio nacional e internacional.

‘Historia Oculta. Temple’ es una película de misterio histórico, que, desde la personal mirada de Elena Cid, se acerca a la crónica de los míticos templarios y a su desconocida huella en Aragón. Y es que la comunidad fue uno de los espacios más relevantes para la Orden en la península ibérica, con una presencia que todavía hoy puede rastrearse en documentos, construcciones y tradiciones locales. El objetivo del documental es poner en valor el patrimonio histórico y artístico de Aragón, integrando historia, ciencia, música y leyenda en una propuesta de cine documental con marca de autor.

Para ello, la cineasta aragonesa aborda una compleja investigación, con unos sorprendentes primeros resultados, que siguen el eco de una frecuencia antigua, que guiará un viaje cinematográfico por los enigmas, símbolos y melodías que aún laten en la comunidad. De hecho, el documental cuenta con la participación del músico y compositor Jeansy Aúz, conocido creador de bandas sonoras para televisión, series y proyectos audiovisuales.

Historia y documentación

Asimismo, uno de los pilares del documental es la participación de reconocidos expertos de diferentes disciplinas. Historiadores, investigadores, científicos, arqueólogos y especialistas en patrimonio aportan contexto y nuevas interpretaciones sobre la influencia templaria en Aragón. Entre los entrevistados figuran Anabel Lapeña, doctora en Historia; Antonia Buisán, licenciada en Historia del Arte; Carlos Laliena, catedrático de Historia Medieval; el historiador y divulgador Sergio Martínez, el escritor e historiador José Antonio Adell; Pedro Luis Hernando, director del Centro de Estudios Mudéjares del Instituto de Estudios Turolenses; Javier Ibáñez, arqueólogo y doctor en Historia; los científicos Pilar López Ram de Viu y Francisco Torcal, o el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ), Alfredo Sánchez-Rubio.

El rodaje se ha desarrollado en distintos puntos de la comunidad y ha convertido el paisaje aragonés en uno de los protagonistas de la narración. El documental se acerca al campus universitario de Zaragoza, así como a diversos espacios del Casco Viejo de la capital aragonesa, entre los que destaca la calle Temple, donde estaba la sede de la Orden en Zaragoza. También forman parte del documental lugares de gran valor patrimonial como el Archivo Municipal o el Hospital de Nuestra Señora de Gracia.

La producción amplía su mirada a otros escenarios estrechamente vinculados a la historia templaria en Aragón. Huesca, Monzón y el Maestrazgo turolense también sirven de marco para una investigación que combina testimonios especializados, documentación histórica y trabajo de campo.

Y es que el interés por los templarios continúa despertando una notable atención tanto en el ámbito académico como entre el gran público. En este contexto, ‘Historia Oculta. Temple’ plantea una propuesta diferente con una mirada documentada y vinculada al territorio, que pone el foco en las evidencias y en las voces expertas que ayudarán a comprender el verdadero alcance de la Orden en Aragón, pero que también descubrirá otros elementos sorprendentes.

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‘Historia Oculta. Temple’ es una producción de Disentropic Film, que cuenta con el apoyo del Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón, de Aragón TV y del Gobierno de España y del Ejecutivo aragonés con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).