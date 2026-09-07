Clara Sánchez (presenta en Zaragoza 'Lo inexplicable'): "La brevedad de la vida humana es aterradora porque no nos da tiempo ni de arrepentirnos"

La escritora, filóloga y académica de la RAE, Clara Sánchez, presenta 'Lo inexplicable' (Planeta) este martes (19.00 horas) en el Patio de la Infanta dentro el ciclo de la Fundación Ibercaja. En la novela, la autora se adentra en el territorio de la reencarnación y la resurrección de través de dos historias (la de un adolescente, Hugo, y la de un niño, Rafael) que se entrelazan.

¿Lo cotidiano da pie a lo más terrorífico?

Totalmente. Fíjate, aunque no nos pase algo, un terremoto, una inundación... simplemente la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar dentro de cinco minutos, nos crea una angustia vital, la sensación de que no controlamos nada. Nos damos cuenta de que no hay nada seguro, nuestra vida no es segura, nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y por eso mis novelas parten de lo cotidiano, de la realidad conocida y siempre hay algún personaje que se tiene que adaptar a una realidad nueva para él. Además yo creo que es algo muy contemporáneo. Ahora tenemos que estar cambiando de todo constantemente, de trabajo, de familia y de todo, es algo muy reconocible para todos.

¿Esa inseguridad es la causa de que tengamos tanto miedo a la muerte y no queramos hablar de ella?

Claro, tenemos mucho miedo a la muerte porque es el cambio definitivo, así lo interpretamos sobre todo cuando vemos la muerte en los demás. Nos recuerda en ese momento que nuestra vida es muy breve y muy incierta. Por eso nos conmueve tanto ese momento. La brevedad de la vida humana es aterradora porque no nos da tiempo ni de arrepentirnos. En esa brevedad se supone que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer en esta vida, y eso mentalmente nos constriñe muchísimo.

Sin embargo, hay una gran contradicción porque lo infinito nos asusta...

Sí, sí, sí, claro, lo queremos llevar todo a nuestra medida. Es el abismo en que nos movemos, mira, tú lo has dicho de una manera muy gráfica, nos movemos en dos territorios muy distintos, que es lo doméstico, vivimos en un planeta, y luego está la inmensidad del universo, que no tenemos ni idea de lo que es. El abismo que nos rodea nos resulta insoportable, pero también nos resulta insoportable la posibilidad de perder el pequeño mundo.

Y de ahí surge la idea que pergeña esta novela, la reencarnación.

A mí me parece que es un gran invento humano, porque además no es nada postizo, es algo que llevamos dentro, los seres humanos tenemos un ADN, somos fruto de una serie genética, no hemos venido de la nada, estamos dentro de una corriente humana. La reencarnación nos recuerda eso, que estamos dentro de un flujo humano que es el que nos ha hecho que tengamos los ojos marrones o azules, el pelo no sé qué, que seamos más altos o más bajos, que tengamos miedo a cosas que no tendríamos por qué tenerles miedo, o sea, somos la consecuencia, y además, digamos que aunque sea intuitivamente, esa brevedad de nuestra vida nos obliga a querer alargarnos en otros. Por eso tenemos hijos, porque queremos alargarnos, y el que no tiene hijos pues quiere alargarse en unos discípulos, dejar algo de sí para los demás. Todo esto es lo que yo he querido plasmar de una manera novelesca, de una manera narrativa, no en forma de ensayo ni de libro de autoayuda, sino de una manera visual.

¿'Lo inexplicable' surge de su obsesión por el tiempo?

Siempre ha estado presente en mis novelas, pero de un tiempo para acá de una manera más consciente, porque yo creo que es la gran incógnita humana, no sabemos lo que es el tiempo, no podemos verlo, es un invento. El tiempo es relativo, ya lo dijo Einstein, pero no solamente es que sea relativo, es que hay diferencias horarias. Entonces, ¿qué es el tiempo? Es como un apaño que hemos hecho los seres humanos, del mismo modo que construimos paredes para una casa, también hemos construido días y horas para poder movernos de algún modo, pero el tiempo es algo que se nos escapa y que, científicamente, algunos científicos se preguntan si de verdad el tiempo existe. Es demasiado extraño. A mí me encanta ese concepto porque es un invento nuestro que nos determina apabullantemente, porque yo creo que casi todo lo que hacemos lo hacemos porque internamente estamos determinados por esa idea, todo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer hoy, tengo que hacer esto antes de morirme... El tiempo también nos crea una gran sensación de soledad.

¿Se refiere también a la reencarnación?

Es que el concepto de la reencarnación me parece que es maravilloso porque es una necesidad. Ha atravesado todas las filosofías, las culturas y las tradiciones, y nos ha venido en forma de alivio, si de verdad existe la posibilidad de que nos alarguemos en otros seres ya no estamos tan constreñidos por el tiempo. Y entonces la muerte se despoja de ansiedad, y también la soledad porque somos conscientes de que hay algo dentro de nosotros que no somos nosotros mismos. Es lo que llamamos un sexto sentido. Tenemos unos rasgos espirituales que a veces incluso nos orientan y nos marcan el camino.

Incluso el propio lenguaje también está muy determinado por el tiempo.

Claro, lo que tiene la escritura y la narración es que dinamita la idea de tiempo, porque le podemos echar el tiempo que sea y además en una página, por ejemplo, en una novela, una sensación puede durar 10 páginas, ese momento se ralentiza todo lo que queramos. Creo que de todas las artes, la literatura de todas las artes es la que expresa mejor toda la incertidumbre del tiempo y todas las posibilidades del concepto porque nos permite ir atrás, adelante, detenernos en el presente, no hay nada que nos permita viajar en el tiempo como una narración.

¿Ha pretendido incomodar al lector con 'Lo inexplicable'?

Sí, hay desasosiego porque hablamos de todas estas cosas pero en clave suspense e intriga, realmente es una novela y mis novelas hablan de lo que hablan, me gusta que tengan una estructura y que recoja mi sentimiento de inseguridad en la vida que se traduce en suspense e intriga, procuro que no sea um batiburrillo sin sentido.

¿Son más importantes las preguntas que las respuestas?

Una respuesta que no implica una pregunta más es una respuesta banal. Es como una página de una novela, tiene que llevarte a otra y otra tiene que llevarte a otra. Una pregunta tiene que llevarte a otra porque no sabemos nada, porque todavía el saber está un poquito lejos.

Hemos empezado la entrevista hablando de que de lo terrorífico puede partir de lo cotidiano. En ese sentido, en su novela se explira la familia, que es un ejemplo llevado al extremo de esa idea.

La familia es una máquina que medio funciona pero funciona mal, averiada. Y luego tiene algo muy terrorífico, aunque sea una familia perfecta, se sostiene sobre los sentimientos, o sea, lo que une a los miembros de una familia son los sentimientos y los sentimientos pueden ser absolutamente manipuladores aunque no queramos. Creo que todo lo caótico de este mundo, todo lo que está ocurriendo es porque hay deseos y sentimientos que se desatan sin control, los de Trump, los de Netanyahu,.... Hay unos seres ahí que no ponen freno a esos sentimientos, que puede ser de cualquier clase. Y en una familia que está unida por los sentimientos, si estos se van de madre, es absolutamente terrorífica la manipulación de los padres sobre los hijos, imagínate hasta dónde se puede llegar. Todos arrastramos, algunos grandes y otros pequeñitos, traumas de la infancia. Eso es inevitable porque somos torpes, no sabemos hacer y por esto, porque se sustenta en los afectos, los apegos y los sentimientos, como también ocurre en la novela.

Ingresó en la RAE en 2023, ¿se encontró lo que esperaba encontrar?

De lo primero que me he dado cuenta es que desde fuera no se tiene idea de lo que es la Academia. Lo que más me ha sorprendido es lo que se trabaja dentro de allí. Se hacen muchas cosas y yo me siento muy bien, quizá es que tengo las dos vertientes, la del que plasma la palabra en una historia, pero también la de filóloga. Para mí es un lujo poder estudiar las palabras y aprender de los compañeros, porque se aprende mucho en la RAE.