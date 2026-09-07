Héctor Romance viaja hasta el 'bullying' de la era predigital en su nuevo cortometraje

El acoso escolar, o 'bullying', es un tema muy latente en la actualidad. Gracias a internet y al mayor alcance de los medios de comunicación, la problemática parece haber cogido más peso en los últimos años, pero no es algo que no haya sucedido antes de la era digital. Las dinámicas propias de esta forma de violencia siempre han estado presentes en la sociedad, y eso es lo que pretende reflejar Héctor Romance en su nuevo cortometraje, ‘Ro Lugar’.

El filme, rodado en la localidad oscense de Castillazuelo, narra la historia de Damián, un joven de 14 años que, durante las vacaciones de verano del 1998, intenta encajar dentro de un grupo de amigos. La historia aborda cuestiones de violencia psicológica, exclusión y riesgo en la adolescencia.

“Castillazuelo es el pueblo de mi madre, donde he veraneado siempre, entonces hubo un punto en el que me di cuenta de que había rodado en muchos sitios, desde Nueva York hasta Tailandia o Dinamarca, pero nunca en mi pueblo. Cuando falleció el último familiar directo que tenía en Castillazuelo, sentí que muchas cosas me empezaban a remover y fue el empujón que necesitaba para dar el paso. El corto está basado en los veranos que pasaba allí y en las cosas que hacíamos de niños, como construir casetas, ir al río o dar vueltas con la bicicleta con mucha libertad, así que no había mejor opción de escenario”, relata el director de ‘Mr. Hand Solo’ (2020), documental galardonado en el Festival de Cine de Ciencia Ficción de Boston.

Rodaje de 'Ro Lugar' en Castillazuelo / Héctor Romance

Este probablemente sea el trabajo más personal de Romance. ‘Ro Lugar’ engloba el entorno donde creció, con escenas grabadas en la antigua casa de sus abuelos y en los sitios donde solía jugar en la infancia, que ahora son el patio de recreo de sus sobrinos. “La experiencia ha sido muy emocionante, siento muchísima ilusión. Nunca un proyecto audiovisual me había tocado tan de cerca al punto de sentir tanta pasión. Ha habido un par de días que todo el equipo acabamos llorando en el set porque, aunque lo que transmitimos es bastante duro, significa mucho para todos”, confiesa Romance.

El casting seleccionado para el cortometraje destaca, sobre todo, por la apuesta en el talento local. Los papeles principales están ocupados por jóvenes aragoneses de la Escuela de Cine Un Perro Andaluz, de Zaragoza, dirigida por Leonor Bruna, mientras que los demás roles corresponden a actores y actrices de Castillazuelo. “Los chicos tienen entre 12 y 14 años, y están justo empezando. Esta es su primera oportunidad, por lo que están todos muy contentos y yo también. Además, el equipo técnico es parte de mi círculo cercano; algunos son de Andorra y otros de Madrid y Barcelona, pero el casting es íntegramente aragonés.”

“Por otro lado, el acoso escolar es un tema que puede ser complicado de tratar, sobre todo al trabajar con jóvenes que lo conocen de cerca. Por esta razón, el papel de Leonor en el rodaje es fundamental. Al final, los padres han dejado a estos chicos a nuestra confianza durante los cinco días de rodaje y necesitan a alguien que pueda estar pendiente de ellos. Aún así, nada de lo que han visto en el rodaje les sorprende, porque es un tema de actualidad, que quizás pueden sufrir en algún momento”, explica Romance.

Esta no es la primera vez que el cineasta trata temas que puede generar cierta incomodidad, por lo que la experiencia es algo crucial a la hora de entender según qué problemáticas y plasmarlas en la gran pantalla. Antes de ‘Ro Lugar’ vino ‘Quiet’ (2023), que desde el género del terror, aborda los abusos sexuales en la infancia. “Aunque esto no es algo que me haya pasado a mí, tengo gente cercana que lo ha vivido, y es la realidad de uno de cada cinco menores. Es una barbaridad. Entonces, me parece súper importante poder hablar de situaciones como esta o sobre el bullying, porque es necesario entender que el audiovisual es una herramienta de denuncia más, no nos podemos limitar solo al entretenimiento.”

De momento, ‘Ro Lugar’ no tiene una fecha de estreno prevista, ya que el objetivo del director es presentar el corto en el circuito de festivales clase A, con la posibilidad de calificarse a los Goya en 2027. También hace hincapié en la repercusión local, teniendo claro que presentará su último trabajo a festivales de Zaragoza y Huesca.

Sin embargo, el preestreno del proyecto se llevará a cabo en dos sesiones: una en Andorra, donde vive Romance actualmente, y otra en Castillazuelo, que probablemente se realiza en la plaza del pueblo, al aire libre.