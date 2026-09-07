Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Expansión VitaliaSaidu y PinillaUrbanizacion UteboMejor Colegio PúblicoDefensa Incencio La PeñaMontañera Zaragozana Fallece
instagramlinkedin

Héctor Romance viaja hasta el 'bullying' de la era predigital en su nuevo cortometraje

Castillazuelo ha acogido el rodaje de 'Ro Lugar', que narra la historia de un grupo de adolescentes en el verano de 1998 en la localidad oscense

Los jóvenes actores, de la Escuela de Cine Un Perro Andaluz, rodando en Castillazuelo

Los jóvenes actores, de la Escuela de Cine Un Perro Andaluz, rodando en Castillazuelo / Héctor Romance

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Antonia Nicoloso

Zaragoza

El acoso escolar, o 'bullying', es un tema muy latente en la actualidad. Gracias a internet y al mayor alcance de los medios de comunicación, la problemática parece haber cogido más peso en los últimos años, pero no es algo que no haya sucedido antes de la era digital. Las dinámicas propias de esta forma de violencia siempre han estado presentes en la sociedad, y eso es lo que pretende reflejar Héctor Romance en su nuevo cortometraje, ‘Ro Lugar’.

El filme, rodado en la localidad oscense de Castillazuelo, narra la historia de Damián, un joven de 14 años que, durante las vacaciones de verano del 1998, intenta encajar dentro de un grupo de amigos. La historia aborda cuestiones de violencia psicológica, exclusión y riesgo en la adolescencia.

Castillazuelo es el pueblo de mi madre, donde he veraneado siempre, entonces hubo un punto en el que me di cuenta de que había rodado en muchos sitios, desde Nueva York hasta Tailandia o Dinamarca, pero nunca en mi pueblo. Cuando falleció el último familiar directo que tenía en Castillazuelo, sentí que muchas cosas me empezaban a remover y fue el empujón que necesitaba para dar el paso. El corto está basado en los veranos que pasaba allí y en las cosas que hacíamos de niños, como construir casetas, ir al río o dar vueltas con la bicicleta con mucha libertad, así que no había mejor opción de escenario”, relata el director de ‘Mr. Hand Solo’ (2020), documental galardonado en el Festival de Cine de Ciencia Ficción de Boston.

Rodaje de 'Ro Lugar' en Castillazuelo

Rodaje de 'Ro Lugar' en Castillazuelo / Héctor Romance

Este probablemente sea el trabajo más personal de Romance. ‘Ro Lugar’ engloba el entorno donde creció, con escenas grabadas en la antigua casa de sus abuelos y en los sitios donde solía jugar en la infancia, que ahora son el patio de recreo de sus sobrinos. “La experiencia ha sido muy emocionante, siento muchísima ilusión. Nunca un proyecto audiovisual me había tocado tan de cerca al punto de sentir tanta pasión. Ha habido un par de días que todo el equipo acabamos llorando en el set porque, aunque lo que transmitimos es bastante duro, significa mucho para todos”, confiesa Romance.

El casting seleccionado para el cortometraje destaca, sobre todo, por la apuesta en el talento local. Los papeles principales están ocupados por jóvenes aragoneses de la Escuela de Cine Un Perro Andaluz, de Zaragoza, dirigida por Leonor Bruna, mientras que los demás roles corresponden a actores y actrices de Castillazuelo. “Los chicos tienen entre 12 y 14 años, y están justo empezando. Esta es su primera oportunidad, por lo que están todos muy contentos y yo también. Además, el equipo técnico es parte de mi círculo cercano; algunos son de Andorra y otros de Madrid y Barcelona, pero el casting es íntegramente aragonés.”

“Por otro lado, el acoso escolar es un tema que puede ser complicado de tratar, sobre todo al trabajar con jóvenes que lo conocen de cerca. Por esta razón, el papel de Leonor en el rodaje es fundamental. Al final, los padres han dejado a estos chicos a nuestra confianza durante los cinco días de rodaje y necesitan a alguien que pueda estar pendiente de ellos. Aún así, nada de lo que han visto en el rodaje les sorprende, porque es un tema de actualidad, que quizás pueden sufrir en algún momento”, explica Romance.

Esta no es la primera vez que el cineasta trata temas que puede generar cierta incomodidad, por lo que la experiencia es algo crucial a la hora de entender según qué problemáticas y plasmarlas en la gran pantalla. Antes de ‘Ro Lugar’ vino ‘Quiet’ (2023), que desde el género del terror, aborda los abusos sexuales en la infancia. “Aunque esto no es algo que me haya pasado a mí, tengo gente cercana que lo ha vivido, y es la realidad de uno de cada cinco menores. Es una barbaridad. Entonces, me parece súper importante poder hablar de situaciones como esta o sobre el bullying, porque es necesario entender que el audiovisual es una herramienta de denuncia más, no nos podemos limitar solo al entretenimiento.”

De momento, ‘Ro Lugar’ no tiene una fecha de estreno prevista, ya que el objetivo del director es presentar el corto en el circuito de festivales clase A, con la posibilidad de calificarse a los Goya en 2027. También hace hincapié en la repercusión local, teniendo claro que presentará su último trabajo a festivales de Zaragoza y Huesca.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, el preestreno del proyecto se llevará a cabo en dos sesiones: una en Andorra, donde vive Romance actualmente, y otra en Castillazuelo, que probablemente se realiza en la plaza del pueblo, al aire libre.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mejor colegio público de Zaragoza está en uno de los barrios más populares de la capital: una metodología adaptada y un 'proyecto transformador
  2. Diego González, el p...amo del Real Zaragoza: 'esto es una auténtica pasada, qué ganas tenía de vivirlo
  3. El Gobierno de Aragón elimina el programa de lengua árabe y cultura marroquí en diez colegios por el pacto PP-Vox
  4. El refugio de Jesús Calleja está en el Pirineo aragonés: una estación internacional y un pueblo fronterizo
  5. Una nueva Romareda ¿a medida?: el pago de ocho millones al Real Zaragoza aviva el debate
  6. Salió el sol ante el Antequera: la crónica del Real Zaragoza-Antequera (1-0)
  7. Las lágrimas de Guitarricadelafuente en el Vive Latino y la discoteca donde se conocieron sus padres: 'Amo mucho a Aragón
  8. Ahora Samed Bazdar, tras su adiós al Real Zaragoza, los mete de dos en dos: otro doblete y MVP del partido

El Ingreso Mínimo Vital llegó en agosto a 2,7 millones de personas, el 40,5% menores, según la Seguridad Social

El Ingreso Mínimo Vital llegó en agosto a 2,7 millones de personas, el 40,5% menores, según la Seguridad Social

Descubren cómo las células madre del cerebro deciden qué neuronas producir

Descubren cómo las células madre del cerebro deciden qué neuronas producir

Clara Sánchez (presenta en Zaragoza 'Lo inexplicable'): "La brevedad de la vida humana es aterradora porque no nos da tiempo ni de arrepentirnos"

Clara Sánchez (presenta en Zaragoza 'Lo inexplicable'): "La brevedad de la vida humana es aterradora porque no nos da tiempo ni de arrepentirnos"

Jilson Bango ya está en Zaragoza: "Nos veremos pronto"

Jilson Bango ya está en Zaragoza: "Nos veremos pronto"

Jilson Bango ya está en Zaragoza

Jilson Bango ya está en Zaragoza

Halloween: The Game recupera el espíritu de la película de John Carpenter en una intensa cacería multijugador

Halloween: The Game recupera el espíritu de la película de John Carpenter en una intensa cacería multijugador

La cocina del Hospital Nuestra Señora de Gracia recupera su actividad tras más de un mes en mantenimiento

La cocina del Hospital Nuestra Señora de Gracia recupera su actividad tras más de un mes en mantenimiento

Comienza el curso 2026-2027 en Aragón: estas son las cinco novedades de esta vuelta a clase

Comienza el curso 2026-2027 en Aragón: estas son las cinco novedades de esta vuelta a clase
Tracking Pixel Contents