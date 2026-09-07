Huesca reunirá a profesionales de la ilustración de todo el país en la VI edición de 'Así Ilustramos'

La Diputación Provincial de Huesca acoge del 8 al 10 de octubre la VI edición de 'Así Ilustramos', el encuentro profesional que durante tres jornadas reunirá en la capital altoaragonesa a ilustradores de distintos puntos del país para compartir procesos creativos, experiencias y reflexiones sobre la profesión. La participación es gratuita, está limitada a cincuenta plazas y las inscripciones pueden realizarse desde este mismo lunes a través de la página web de la Diputación Provincial de Huesca.

La cita forma parte de La Compañía Ilustrada, el programa cultural de la Diputación que a lo largo del año acerca la ilustración y la literatura a las bibliotecas y espacios públicos de 40 municipios del Alto Aragón; en esta ocasión dedicado a la temática ‘Misterios de libro’.

El diputado provincial de Cultura, Carlos Sampériz, destaca la doble dimensión del proyecto: “La Compañía Ilustrada lleva creación cultural de primer nivel a nuestros pueblos y, al mismo tiempo, convierte Huesca en punto de encuentro para grandes profesionales de la ilustración. Esa unión entre territorio, bibliotecas, lectura y creación es lo que hace singular este programa”.

El director del programa, Carlos Grassa, explica que “es una cita de profesionales que acuden a la ciudad de Huesca para presentar sus trabajos delante de otros tantos profesionales. Después de seis ediciones, creo que en tiempos donde abundan los encuentros digitales de pantalla a pantalla, mantener tan vivo un encuentro presencial nos invita a pensar que es un acierto”.

Cinco talleres, conversaciones y una conferencia

El programa de 'Así Ilustramos' incluye cinco talleres profesionales, con un total de cincuenta plazas, impartidos por Mayte Alvarado, Diego Fermín, Yeyei Gómez, Lluïsot, Natalia Royo y Ana Yael. Las sesiones abordarán cuestiones tan variadas como la secuencia narrativa, la viñeta satírica, el libro de artista o el retrato.

La programación se completa con dos conversaciones sobre las trayectorias de Juan Berrio y Marc Torrent, acompañados por David Adiego y Javier Garanto, y con la conferencia 'En la sombra', en la que el ilustrador oscense Alberto Aragón abordará sus procesos y poéticas de creación.

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Desde su puesta en marcha en 2021, La Compañía Ilustrada suma cerca de 1.500 días de exposiciones itinerantes, 120 ilustraciones inéditas, 60 ilustradores participantes (entre ellos una docena de Premios Nacionales), 120 talleres y 2.100 nuevos libros incorporados a los fondos públicos.