Las invitaciones para el Open House salen hoy: de entrar en la Nueva Romareda a visitar la base de emergencias gratis y en exclusiva

A falta de algo más de dos semanas para que comience la tercera edición del Open House Zaragoza (aunque alguna actividad se celebrará incluso antes), y ya desvelada la programación, este lunes es el momento en el que estarán disponibles las invitaciones gratuitas para todos los actos.

El programa ofrece este año actividades que van desde una visita a la Nueva Romareda, otra a la Base Aérea, un itinerario mudéjar por los diferentes edificios de la ciudad (la Aljafería, la iglesia de San Pablo, Monasterio de las Canonesas del Santo Sepulcro y la Seo), un espectáculo de danza vertical en el Hiberus, así como la posibilidad de descubrir la otra cara de lugares como el Palacio de Congresos de la Expo, el hotel Hiberus, el Pabellón Puente o el CaixaForum. Además, también habrá una visita guiada diferente al cementerio de Torrero deteniéndose en su modernismo, a las naves de las brigadas municipales, o a la base de emergencias de Villanueva de Gállego. Y es que una de las claves del Open House es también poder acceder a lugares en los que no se puede entrar habitualmente. Este año, además, también habrá un Certamen Internacional de Cortometrajes.

«A través de este festival, lo habitual se revela de manera excepcional, permitiendo a residentes y visitantes apreciar la ciudad desde perspectivas inéditas. Se trata de una oportunidad única para valorar lo local como algo excepcional, reconociendo y celebrando las múltiples capas de historia, cultura e innovación que Zaragoza ofrece», explican los promotores de la iniciativa, que prosiguen: «Como expertos en el diseño de situaciones, pensamos que la mejor manera de acercarse al patrimonio común es, por un lado, desde la información que da acceso a la historia y pone en valor al lugar en sí, de manera objetiva y, por otro, desde la emoción y la observación participante que nos vincula con el lugar subjetivamente, y nos conecta con las pequeñas historias».

Cómo conseguir las entradas

La reserva de entradas (de carácter gratuito la mayoría) para todas las actividades comenzará este lunes 7 de septiembre a las 16.00 horas a través de la propia web del Open House Zaragoza. Aunque en la capital aragonesa esta será solo la tercera vez que se celebre la cita (comisariada por su artífice, José Javier Gallardo Ortega en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza), se trata de un evento muy consolidado en una buena parte de capitales europeas.

Programación completa

Jueves 17 de septiembre

• 10.00 — Base Aérea de Zaragoza — Visita guiada a la Base Aérea: Alas 15 y 31, F-18, A400M y hangar H6.

Miércoles 23 de septiembre

• 19.00 — Teatro Principal — Coloquio 'Patrimonio y cultura digital'.

Jueves 24 de septiembre

• 09.30 (Varias sesiones) — Colegio Compañía de María — Lestonnac, la ciudad de los niños.

• 11.30 — Depuradora de La Cartuja — Visita.

• 12.00 — Naves de las Brigadas Municipales — Visita.

• 12.00 — Convento de los Mínimos de la Victoria —Visita.

• 12.30 — Palacio de Congresos — Cara oculta del Palacio de Congresos.

• 13.00 — Naves de las Brigadas Municipales — Técnicas, ensambles y trabajos con madera.

• 16.00–18.30 — Nueva Romareda — Visita a la Nueva Romareda + explicación del proyecto.

• 16.00 — Banco de España — Visita guiada.

• 16.30 — Espacio Ibercaja Xplora — Doblar para construir: origami y arquitectura.

• 16.30 — Depuradora de La Cartuja — Visita.

• 17.00 — Pasaje del Ciclón — Visita.

• 18.00 — Banco de España — Visita guiada.

• 18.00 — Espacio Ibercaja Xplora — Origami y arquitectura.

• 18.00 — Convento de los Mínimos de la Victoria — Visita.

• 19.00 — Patio de la Infanta — Homenaje a Teodoro Ríos .

• 19.30 — Espacio Ibercaja Xplora — Origami y arquitectura.

Viernes 25 de septiembre

• 09.10–12.50 — Plaza del Pilar — Ecotopías — Actividad escolar.

• 11.30 — EDAR La Almozara — Visita a una estación depuradora.

• 12.00 — Convento de los Mínimos de la Victoria — Visita.

• 12.30 — Palacio de Congresos — Cara oculta.

• 13.00 — Base de Emergencias de Villanueva de Gállego — Visita guiada.

• 13.45 — Base de Emergencias de Villanueva de Gállego — Visita guiada.

• 14.00 — Aljafería — Itinerario mudéjar: etapa mudéjar de La Aljafería.

• 15.00— Torre del Agua — Visita a las obras de adecuación.

• 15.15 — Desde La Aljafería — Traslado en autobús al Santo Sepulcro.

• 16.00 — Cementerio de Torrero, 'Modernismo entre dos ciudades' — Visita.

• 16.00 — Torre del Agua — Visita a las obras de adecuación.

• 16.00 — Banco de España — Visita guiada.

• 16.00 — Monasterio del Santo Sepulcro — Visita guiada + concierto.

• 16.00 — Aljafería — Itinerario mudéjar.

• 16.30 — EDAR La Almozara — Visita a la depuradora.

• 17.00 — Cementerio de Torrero, 'Modernismo entre dos ciudades' — Visita.

• 17.00 — Torre del Agua — Visita a las obras de adecuación.

• 17.00 — Pasaje del Ciclón — Visita.

• 17.00 — Aljafería — Itinerario mudéjar.

• 17.30 — Santo Sepulcro — Visita guiada + concierto.

• 18.00 — Cementerio de Torrero, 'Modernismo entre dos ciudades' — Visita.

• 18.00 — Convento de los Mínimos de la Victoria — Visita.

• 18.00 — Banco de España — Visita guiada.

• 19.00 — Teatro Principal — Mesa-coloquio: Patrimonio y cultura digital.

• 19.00 — Cementerio de Torrero, 'Modernismo entre dos ciudades' — Visita.

• 21.45 — Pabellón Puente / Mobility City — Visita nocturna a la cara oculta.

• 23.15 — Pabellón Puente / Mobility City — Visita nocturna.

Sábado 26 de septiembre

• 10.00 — Banco de España — Visita guiada.

• 10.00 — Ibercaja (sede central) — Visita '150 años moviéndonos por ti'.

• 10.00 — CaixaForum — La cara oculta de CaixaForum.

• 10.00 — Torre del Agua — Visita a las obras de adecuación.

• 10.30 — CaixaForum — FILMOHZ – proyección de cortometrajes.

• 11.00 — Ibercaja (sede central) — Visita '150 años moviéndonos por ti'.

• 11.00 — CaixaForum — La cara oculta de CaixaForum.

• 11.00–14.00 — CaixaForum — Megalópolis: juegos de construcción.

• 11.00 — Torre del Agua — Visita a las obras de adecuación.

• 12.00 — Torre del Agua — Visita a las obras de adecuación.

• 12.00 — Convento de los Mínimos de la Victoria —Visita.

• 12.00 — Banco de España — Visita guiada.

• 12.00 — Ibercaja (sede central) — Visita '150 años moviéndonos por ti'.

• 12.00 — Pasaje del Ciclón — Visita.

• 12.30 — Torre del Agua — Visita a las obras de adecuación.

• 12.30 — Palacio de Congresos — Cara oculta.

• 13.00 — Base de Emergencias de Villanueva — Visita guiada.

• 13.45 — Base de Emergencias de Villanueva— Visita guiada.

• 16.00–20.00 — CaixaForum — Megalópolis.

• 18.00 — CaixaForum — Cara oculta.

• 19.00 — CaixaForum — Cara oculta.

• 19.00 — CaixaForum — Gala FILMOHZ (Certamen Internacional de Cortometrajes Open House Zaragoza).

• 21.00 — Pabellón Puente — Visita nocturna.

• 21.30 — Hotel Hiberus — Cena-cóctel FILMOHZ (Certamen Internacional de Cortometrajes Open House Zaragoza).

• Noche — Hotel Hiberus — Harria Herria: danza vertical, música, poesía y videomapping.

Domingo 27 de septiembre

• 10.00 — Banco de España — Visita guiada.

• 10.00–13.00 — Río Gállego — Conocer el río Gállego: la puerta norte de Zaragoza.

• 11.00–14.00 — CaixaForum — Megalópolis.

• 11.00 — Patio de la Infanta — El Plan: microteatro + visita guiada.

• 12.00 — Banco de España — Visita guiada.

• 12.30 — Palacio de Congresos — Cara oculta.

• 12.30 — Patio de la Infanta — Microteatro 'El plan' + visita guiada.

• 16.30 — Iglesia de San Pablo — Visita guiada.

• 16.45 — Iglesia de San Pablo — Visita guiada.

• 17.00 — CaixaForum — Zaragoza Moderna.

• 17.00 — CaixaForum — Suburbia + Arquitectura Emocional 1959.

• 17.15 — Iglesia de San Pablo — Visita guiada.

• 18.00 — Iglesia de San Pablo — Concierto.

• 18.30 — CaixaForum — Menudas piezas.

• 19.00 — Hotel Hiberus — Visita guiada a la cara oculta.

• 19.15 — Parroquieta de La Seo — Cerámica contada + visita a la cripta.

• 20.00 — Hotel Hiberus — Visita guiada a la cara oculta.

• 20.30 — Plaza de San Bruno — Concierto de clausura.