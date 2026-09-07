La banda heavy Xentrix tendrá un encuentro con sus fans en Zaragoza antes de su único concierto en España: cómo asistir

Se anunció en febrero y siete meses después uno de los conciertos heavys más esperados en Zaragoza está a punto de celebrarse. Será el próximo sábado 12 de septiembre en la sala López cuando los británicos Xentrix actúen de la mano de la Asociación El Batallador, que promueve la cultura heavy en la capital aragonesa para que esta recupere su destacado lugar de antaño en el género.

Ahora, ha desvelado, además, que Xentrix protagonizará un encuentro con sus fans de Zaragoza el mismo 12 de septiembre por la mañana. Será en el bar Atrio (calle Maestro Marquina, 17) a partir de las 12.30 horas con entrada libre: "Una oportunidad única para acercaros a la banda, hablar con ellos y llevaros un recuerdo de la mañana antes de la gran noche thrash en Zaragoza. Juntos somos más fuertes", ha señalado la asociación.

Quién es Xentrix

Xentrix es una auténtica leyenda del trash metal británico. Es una banda de thrash metal originaria de Preston, Inglaterra, formada a finales de los años 80, considerada una de las agrupaciones más representativas de la escena thrash británica junto a otros nombres del metal europeo de la época. Su música combina riffs rápidos, guitarras técnicas y letras con contenido social y político, manteniendo la agresividad característica del género pero con un enfoque melódico y estructurado.

Su debut, 'Shattered Existence' (1989), los puso rápidamente en el mapa del underground, mientras que 'For Whose Advantage?' (1990) consolidó su reputación con una producción más pulida y composiciones más complejas. Durante los 90 exploraron sonidos más modernos con 'Kin', antes de separarse temporalmente.

Tras años de silencio, la banda regresó ya en la década de 2010 con nueva energía y discos como 'Bury the Pain' (2019) y 'Seven Words' (2022), recuperando su esencia clásica y ganando tanto a seguidores veteranos como a nuevas generaciones.

Hoy, Xentrix es recordado como uno de los pilares del thrash metal europeo, apreciado por su constancia, técnica y fidelidad al sonido 'old-school'.

Las entradas todavía se pueden comprar a través de la plataforma Vivetickets por un precio de 25 euros en venta anticipada, y 20 euros para miembros de la asociación. En taquilla, la entrada al concierto costará 30 euros.