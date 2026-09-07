Stone Foundation trae el pulso del soul británico, el funk y el r&b al XXX Bourbon Festival del Rock & Blues

Los británicos Stone Foundation recalan esta semana en el Rock & Blues como parte de la décima edición de uno de los ciclos más potentes del Rock & Blues, el XXX Bourbon Festival. Lo harán este miércoles 9 a las 21.00 horas, con entradas anticipadas a 20 euros que se pueden adquirir ya a través de la web de la sala. Esta edición contará con un total de 13 conciertos de artistas destacados internacionales y nacionales que se darán cita en la sala hasta el próximo 5 de diciembre.

El 9 de septiembre a las 21.00 horas regresan Stone Foundation con su undécimo álbum de estudio, ‘The Revival Of Survival’, un nuevo trabajo con el que la banda continúa consolidando una trayectoria ascendente que se prolonga ya durante 25 años.

En palabras de sus propios integrantes, este último disco es probablemente su trabajo más funky hasta la fecha. El grupo ha incorporado elementos de disco, funk y house para construir un álbum contemporáneo, cohesionado y claramente orientado al baile, sin renunciar al optimismo que caracteriza sus letras. Un trabajo concebido, además, para cobrar una especial dimensión sobre los escenarios.

Programación completa del XXX Bourbon Festival 2026

El 23 de septiembre (21.00 horas) será el turno de Luke Winslow-King. Desde Cadillac, Michigan, hasta las calles de Nueva Orleans y su actual residencia en España, ha dedicado su trayectoria a construir un sonido propio que fusiona blues, jazz, folk y rock. Dr. Feelgood protagonizarán la cita del 24 de septiembre (21.00 horas). Formados en Canvey Island, Essex, a comienzos de los años 70, siguen siendo una de las bandas de rhythm & blues más apreciadas. Su sonido crudo se convirtió en una alternativa a la psicodelia y el hard rock de la época.

El 1 de octubre, The Reverend Peyton’s Big Damn Band llevará a la sala su sonido de country blues. La banda ha actuado en 38 países y 48 estados de EE. UU., ha alcanzado el número uno en las listas de blues de Billboard, iTunes y Sirius XM y ha recibido tres nominaciones a los Blues Music Awards. La programación continuará el 3 de octubre con Susan Santos, guitarrista, cantante y compositora española, zurda y autodidacta, con un estilo propio de rock y blues. El 18 de octubre (19.00 horas) regresará a España Matt Woods junto a su banda, The Natural Disasters, para presentar las canciones de su álbum más reciente, 'Mornings After'. El compositor de Knoxville, Tennessee, desarrolla una música que suele enmarcarse en el outlaw country o la americana.

El rock psicodélico de Dirty Sound Magnet llegará a la sala el 7 de noviembre (21.00 horas). La banda suiza ha ofrecido más de 500 conciertos por Europa, Reino Unido y México, con actuaciones hipnóticas, imprevisibles y enérgicas. El 12 de noviembre (21.00 horas) tomarán el escenario The Del Fuegos, influyente banda estadounidense de roots rock, garage rock y rock & roll formada en Boston en 1980 por los hermanos Dan y Warren Zanes, Tom Lloyd y Steve Morrell. Desde Nashville, DeRobert and The Half-Truths recalarán en la sala el 19 de noviembre con una potente combinación de voces, soul crudo e instrumentación enérgica. Su sonido genuino ha contribuido a convertir a G.E.D. Soul Records en uno de los sellos de referencia de la escena soul.

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La siguiente cita llegará el 20 de noviembre (21.00 horas) con Mojothunder, banda nacida en 2018 de la unión de cuatro músicos amantes de los sonidos de los años 60 y 70 y de las influencias sureñas. The Kleejoss Band volverá al Rock & Blues Café el 28 de noviembre (21.00 horas), en la que será su duodécima visita a una sala que ha acogido presentaciones de discos, conciertos sorpresa, 'Xmas Shows' y actuaciones durante la pandemia. El 5 de diciembre (21.00 horas) llegará a la sala Angela Hoodoo para cerrar la décima edición del XXX Bourbon Festival. La cantante, compositora y guitarrista granadina se ha consolidado como una de las artistas destacadas de la música de raíz americana en España.