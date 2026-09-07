La última función de Houdini revive en Zaragoza: "Es algo que no se ha visto hasta ahora en este país"

24 de octubre de 1926. Garrick Theater, Detroit. Houdini tenía una misión: que la función continuase. Y lo intentó. Apenas dos días antes, durante una actuación en Montreal, un estudiante canadiense quiso comprobar hasta dónde llegaba la resistencia del mago. Era una de las estrellas del boxeo de su universidad y le retó a soportar varios golpes en el abdomen. Houdini aceptó. Los aguantó, como tantas otras veces había puesto a prueba su propio cuerpo, pero esta vez algo salió mal: su apéndice ya estaba inflamado y cabe la posibilidad de que esos puñetazos le precipitasen una peritonitis.

A pesar del dolor, salió a escena, pero en mitad del espectáculo se desmayó. Siete días después, la noche de Halloween, murió. El mago más famoso de la historia, que había conseguido escapar de una celda de tortura llena de agua, hacer desaparecer a un elefante y liberarse de una camisa de fuerza mientras colgaba de un edificio, terminó sucumbiendo a algo tan humano como una peritonitis. Cien años después, aquella última actuación vuelve a empezar. Lo hace sobre las tablas de 'Houdini, un musical mágico', la obra protagonizada por Pablo Puyol que llegará al Teatro Principal de Zaragoza del 24 de septiembre al 18 de octubre.

Federico Bellone, responsable de producciones como 'El fantasma de la Ópera' o 'Mary Poppins', escribe y dirige este viaje por la vida del ilusionista. Todo comienza precisamente en aquella última función. Desde ahí, distintos 'flashbacks' llevan al espectador hasta su pasado y recorren algunos de los episodios que marcaron su vida. Poco a poco, la obra reconstruye el camino que llevó a Houdini hasta aquella noche.

Y en ese viaje, por supuesto, no podía faltar la magia. Más de 20 números de ilusionismo se suceden durante la puesta en escena, con escapismos, grandes ilusiones y hasta la aparición de un elefante. Un despliegue que lleva a Pablo Puyol un paso más allá del personaje: sobre el escenario no solo interpreta a Houdini, también hace magia. "Yo siempre he sido muy fan de la magia y, de pronto, cuando eres tú quien la hace, tiene una doble vertiente. Por un lado, es muy chulo engañar al público y hacerle creer que lo que está viendo está pasando de verdad. Pero también da cierta rabia descubrir cómo funciona todo en realidad", reconoce entre risas.

El verdadero reto

Pero aprender a hacer trucos era solo una parte del reto. El actor malagueño también tenía que encontrar al hombre que había detrás del escapista y enfrentarse a todas las aristas de su personaje: un Houdini de temperamento fuerte, ambición enorme y una necesidad constante de llegar un poco más lejos. "Para mí, hacer este personaje ha sido el reto más importante de mi carrera. Nunca me había enfrentado a un carácter tan complicado. Houdini tenía un temperamento muy fuerte, una ambición desbordante y, además, estaba la responsabilidad de ser la pieza central de la obra. Ha sido muy intenso, pero también muy ilusionante", cuenta Puyol.

Magia y música avanzan así de la mano durante toda la función. Ninguna intenta imponerse a la otra: las canciones cuentan una parte de la historia y los trucos se encargan de completar el resto. Según explica el actor: "Cada tres minutos, aproximadamente, hay un número de magia importante. Pero no están ahí solo para sorprender al público. Los trucos también cuentan quién era Houdini y ayudan a entender esa sensación que transmitía de estar por encima del bien y del mal. Son casi un personaje más dentro de la historia".

Para entender de dónde salía todo aquello, Puyol tuvo primero que sumergirse en su vida. Leyó varias biografías y, entre todo lo que descubrió, hubo algo que le llamó especialmente la atención: la relación que tenía con su madre y hasta qué punto influyó en su forma de enfrentarse al mundo. "Era un vínculo muy conflictivo. Fue ella quien despertó en él esas ansias de triunfar. Quería estar a la altura de sus expectativas y que el mundo entero le quisiera para suplir esa falta de cariño. Eso fue fundamental en su búsqueda constante del límite, hasta que un día acabó jugándose la vida", reconoce el protagonista.

Una escena de 'Houdini, un musical mágico'. / El Periódico de Aragón

Entre todos esos números, algunos ya se han hecho un hueco entre los favoritos del público. Uno de ellos nació para el propio musical: "Hay un momento en el que vuelo". Pero el gran golpe de efecto llega al final, cuando la historia regresa al punto en el que empezó. Houdini lleva días enfermo por los puñetazos de Montreal y la fiebre empieza a hacerle perder la cabeza: "Está sufriendo muchísimo y canta completamente ido. Y, justo al final, hago aparecer al elefante. Houdini, en realidad, lo hizo desaparecer".

Noticias relacionadas

La temporada pasada, 'Houdini, un musical mágico' reunió a 90.000 espectadores en el Teatro Calderón de Madrid. Ahora, por primera vez, el espectáculo sale de la capital. Su primera parada será Zaragoza, donde permanecerá casi un mes en el Teatro Principal antes de continuar su camino por otras ciudades españolas. Y, según afirma Puyol, "es un espectáculo muy chulo. Tiene mucho de musical, pero al mismo tiempo es algo que no se ha visto hasta ahora en este país".