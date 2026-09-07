Zaragoza acoge la cuarta edición de Ultimate Manga, el gran evento de la cultura asiática y el ocio alternativo para toda la familia

Ultimate Manga, con esta cuarta edición, se consolida en el calendario de eventos zaragozano y aragonés. Pero no todo es manga; también hay espacio para la fantasía, el cómic y la novela gráﬁca, la ilustración, talleres artísticos, videojuegos, juegos de mesa… En suma, un buen número de actividades pensadas para pasar un buen rato de ocio, con la cultura japonesa como eje, salpicadas de las tendencias más actuales.

Son 111 los stands que llenan la Sala Multiusos del Auditorio Princesa Leonor, una muestra más del empuje y la pujanza de la creatividad en nuestra comunidad. Esas cifras muestran, muy a las claras, el crecimiento anual de un festival totalmente aﬁanzado en el calendario de eventos de la ciudad.

Ultimate manga cuenta con la ﬁnanciación del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Zaragoza Cultural; con la colaboración del CC Los Porches del Audiorama y Rolde de Estudios Aragoneses y cuenta con el patrocinio de la Universidad San Jorge, Frutos Secos El Rincón y la Fundación Caja Rural de Aragón.

Después del éxito del año pasado, mantenemos el mismo horario, que quedará de la siguiente manera: viernes, 11 de septiembre, de 16 a 21h, sábado, 12 de septiembre, de 10 a 14 y de 16 a 21h y el domingo, 13 de septiembre, de 10 a 19h.

Las entradas pueden comprarse por la web o en taquilla. Cada tramo horario costará 6 euros, pero, para viernes y domingo, podrán comprarse dos al precio de una (presentando el folleto con la promoción en tiendas de El Rincón), en taquilla y anticipadamente en la tienda física de Milcómics. Además, habrá una entrada para todo el ﬁn de semana y una familiar (2 adultos y dos niños) por 15 euros. Otra oferta valdrá para todo el día de sábado, por 8 euros.

Entre las actividades, podemos destacar el concurso de “Farmear aura”, entrevistas, charlas y ﬁrmas de invitados, con actores de doblaje, dibujantes, guionistas, actores y creadores de contenidos, además de photocalls y meet & greet con personajes (guerreras K-pop) para pequeños y mayores. A esto se le suman exhibiciones de dibujo, escultura, deportes como sables de luz, artes marciales, baile asiático (asian dance, k-pop...) y conciertos.

También tendrán lugar un concurso de cosplay, torneos de videojuegos, de juegos de rol y juegos de mesa, talleres para diferentes edades, exposiciones de mangas, tatuajes y animes, así como actividades de animación como competición de poses, de bandas sonoras, random de k-pop, trivialfriki y free to play de consolas.

Autores conﬁrmados

Javi Olivares (Valencia, 1981) es el creador de contenido detrás del canal de YouTube, 'La botella de Kandor'. Superman marcó la vida de Javi de pequeño y, ahora de adulto, no ha cambiado mucho la cosa. O sí, porque hablar de los superhéroes, juguetes, películas y personajes que amó de niño, es ahora su trabajo. Pero antes de YouTube, Javi ya llevaba desde 2003 compartiendo su pasión por la cultura pop en blogs, artículos, libros, programas de radio y un sinfín de proyectos más.

Kenny Ruiz (Alicante, 12 de noviembre de 1980) es un historietista español. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el mercado franco-belga y es uno de los primeros artistas españoles que ha trabajado en el mercado japonés. Entre sus obras más conocidas destacan 'El cazador de rayos', 'Barcelona' y 'Telémaco'. Tras completar su formación, comenzó a trabajar para el mercado franco-belga, con obras para la editorial francesa Paquet que han sido publicadas en España por Dolmen Editorial.

Su debut llegó en junio de 2003 con 'El cazador de rayos', una obra posapocalíptica de la que se han editado tres álbumes. Un año después se dio a conocer entre la crítica con la serie costumbrista 'Barcelona', que ha sido galardonada en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona en las ediciones de 2005 (mejor guion, mejor obra y autor revelación) y 2007 (premio popular a la mejor serie nacional).

En 2018 fue invitado a publicar en la revista japonesa 'Tezucomi', dentro de un homenaje de varios autores españoles y europeos al 90.º aniversario de Osamu Tezuka. Tres años después, en mayo de 2021, comenzó a editar con Tezuka Productions la obra 'Team Phoenix' en la 'Weekly Shônen Champion'. La obra, deﬁnida por el propio autor como una especie de ''Los Vengadores de Tezuka'', ha sido publicada en español por Planeta.

Por otro lado, Ultimate Manga también contará con la presencia de Sergio Liébana y Jon Samaniego, actores de doblaje que han participado en la serie 'ONE PIECE' doblando a los actores que interpretan Luffy y Zoro.

Sergio Liébana cuenta con amplio curriculum a sus espaldas al haber participado en diversas series y películas como Ryōhei Arisu en 'Alice in Borderland' o Maximus en 'Fallout'. Por su parte Jon Samaniego es conocido por dar voz a personajes como Goh en 'Viajes Pokémon' o Colin Bridgerton en 'Los Bridgerton'.

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Las entradas están a la venta en la web ultimatemanga.es y se podrán adquirir en taquilla los días del evento.