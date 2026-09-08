El Alterna Film Festival vuelve para abrir camino al cine independiente: "Buscamos obras que probablemente no llegarían a Zaragoza de otra forma"

Hay quien piensa que el arte en Zaragoza está condenado a marcharse. Más allá. Lejos. Madrid. Barcelona. Y esa sensación no afecta solo a quienes lo crean, sino también a quienes quieren disfrutar de propuestas que se alejan del 'mainstream'. Porque el arte tiene muchas manifestaciones, pero no todas encuentran el mismo espacio. Las más alternativas suelen avanzar por caminos más estrechos. No por falta de calidad, sino porque, para abrirse paso, necesitan que alguien apueste por ellas.

El cine no es una excepción. Fuera de los grandes circuitos hay películas que todavía buscan una pantalla. Público, sin embargo, no falta: también en Aragón hay espectadores fieles al cine de autor, con ganas de descubrir nuevos nombres sin tener que salir de su ciudad. Por suerte, cada vez nacen más iniciativas que demuestran que también aquí hay espacio para otras miradas. Una de ellas regresa esta semana: Alterna Film Festival.

Del 10 al 12 de septiembre, seis largometrajes nacionales e internacionales encontrarán su pantalla en la Filmoteca de Zaragoza. Será la tercera edición de un festival que comenzó a tomar forma en 2023 a partir de una ausencia. "Queríamos crear un espacio para proyectar películas que apenas se distribuían en Zaragoza y conectar al público más joven con un cine que quería ver, pero que no llegaba a la ciudad", recuerda Enrique Perales, uno de los organizadores de Alterna.

Las dos primeras ediciones fueron, en sus palabras, "más típicas dentro de la idea canónica de un festival". La programación se dividía entre una selección oficial, una retrospectiva y una muestra, además de otros apartados como el Premio Persona Alterna, que reconocía a una figura destacada del cine independiente. Después del paréntesis de 2025, el evento audiovisual vuelve con una propuesta distinta, pensada "para calentar motores". Esta vez no habrá un jurado profesional ni varias categorías: las seis películas compartirán una única sección y el público tendrá la última palabra.

Hay algo muy personal en la forma en que el equipo de Alterna construye su programación. Según explica Perales a este diario: "Cada película tiene que tener algo especial que conecte con nosotros. Hemos seleccionado obras muy pequeñas, hechas con pocos recursos y grabadas, por ejemplo, con una 'handycam'; también hemos explorado películas creadas dentro de videojuegos y otras que han pasado por Sundance o Róterdam. Da igual que el cineasta ya tenga un nombre en el mundillo o sea un nombre mucho más pequeño: tiene que haber esa mirada".

Estar consagrado no cierra la puerta. Contar ya con un gran altavoz, sí: "No buscamos películas respaldadas por grandes productoras, porque creemos que ya tienen su espacio. Nuestra misión es otra: enfocarnos en obras que probablemente no llegarían a Zaragoza de otra forma".

Programación

Bajo ese criterio, el primer paso lo dará el cine aragonés. La programación arrancará el jueves 10 de septiembre, a las 18.00, con 'Memory Stick' (2026), de Pepe Carbonero. Después de la proyección, el director abrirá un coloquio con el público: "Es una voz con una visión que quizá no encontraría sitio en los festivales más clásicos de Zaragoza. Nosotros queremos apoyarlo y abrirle ese espacio".

La segunda sesión de la tarde llegará a las 20.30 con 'Atlantide' (2021), de Yuri Ancarani. La película, que pasó por el Festival de Venecia, se adentra en la vida de un joven italiano aislado de sus amigos, entregados a los placeres de su particular culto al 'barchino'.

El viernes 11, el cartel viajará desde una de las propuestas más recientes del circuito internacional hasta una película de culto de los años setenta. A las 19.00 se proyectará 'Filipiñana' (2026), de Rafael Manuel, premiada en Sundance. A las 21.00 será el turno del terror con 'Messiah of Evil' (1973), de Willard Huyck y Gloria Katz.

La última jornada comenzará el sábado 12, a las 12.00, con 'Después de las ciudades' (2026), de Xacio Baño. La obra, que ya ha pasado por el Festival de Málaga, propone un acercamiento experimental a Santiago de Compostela. Por la tarde, las películas dejarán paso a sus procesos. La realizadora Laura G. Escribano ofrecerá a las 18.00 un taller expositivo en el que mostrará las técnicas que ha aplicado en videoclips de Bunbury, Edu Pons, Dharmacide y Erin Memento: "Pondremos el proyector en las primeras filas y el público podrá ver cómo lo manipula. Será una sesión muy bonita".

El cierre llegará a las 20.00 con 'Chronovisor' (2026), de Jack Auen y Kevin Walker, que ha pasado por el Festival Internacional de Cine de Róterdam: "Es una joya, pero dudo que llegue a tener distribución. Es una oportunidad única. Yo no me la perdería".

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Todo ello dará forma al tercer ciclo de un proyecto que, tal y como apuntan sus organizadores, aspira a "ser un gran punto de encuentro, a que cada vez podamos hacer más días y actividades. Sobre todo, queremos que lo sea para la gente joven, porque queremos que se sienta escuchada. Que no tenga que irse a Madrid o a Barcelona para encontrar propuestas que le interesen".