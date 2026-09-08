El Barajas de ‘Aída’ se desmelena en Zaragoza con su espectáculo más canalla en las Fiestas del Pilar
El popular actor es el maestro de ceremonias de un montaje que se instalará en el recinto de Valdespartera
Hay personajes que atraviesan la carrera de un actor para toda su vida. Es el caso de Canco Rodríguez que entró en todos los hogares a través de la televisión con su inolvidable personaje de Barajas en una de las series más vistas de la historia en España, 'Aída', que contaba, además, con una presencia aragonesa al mando, el director Nacho G. Velilla.
Canco Rodríguez ha seguido con su carrera y ahora llega a Zaragoza a reencontrarse con el público aragonés en plenas Fiestas del Pilar con un espectáculo canalla, 'Zabaret', un loco cabaret en el que todo puede pasar que se instalará en el recinto de Valdespartera del 9 de octubre al 2 de noviembre en lo que han denominado la Gran Carpa Blanca.
Humor, música y circo
'Zabaret' es un espectáculo que mezcla humor, música, circo y variedades con una puesta en escena descarada y provocadora. La propuesta recupera el espíritu de los antiguos cabarets, pero lo lleva a un formato contemporáneo en el que tienen cabida desde números acrobáticos y actuaciones musicales hasta burlesque, improvisación y comedia.
Al frente se encuentra Canco Rodríguez, que ejerce como maestro de ceremonias y sirve de hilo conductor de un espectáculo en el que se busca la participación y la complicidad de los espectadores. La intención es romper con el formato tradicional y ofrecer una noche de entretenimiento sin demasiadas reglas, con humor, sorpresa y una buena dosis de descaro.
La propuesta llegará a Zaragoza durante las Fiestas del Pilar y se instalará en una gran carpa en Valdespartera. 'Zabaret' está pensado como un espectáculo para disfrutar en grupo y combina diferentes disciplinas para construir una experiencia cercana a la de un cabaret itinerante, con Canco Rodríguez como rostro más reconocible y principal reclamo para el público.
Las entradas ya están a la venta a partir de 20 euros en la web oficial del espectáculo.
- El calor tiene las horas contadas en Zaragoza: la entrada de aire polar propiciará una caída brusca de las temperaturas
- Continúa el goteo de colegios que no harán extraescolares en Aragón tras el caso del IES Ítaca: nuevos centros se suman a la lista
- Viaja desde San Francisco para buscar a su tía y la Policía la localiza en Zaragoza en cuestión de hora
- La vigilancia y las multas aplacan las acampadas ilegales en Anayet pero llegan las denuncias a Ordesa
- El refugio de Arturo Valls en Aragón: un pequeño pueblo con un lago termal único en Europa
- La urbanización de Zaragoza que muchos sitúan en Utebo y que tendrá un nuevo centro comercial en la puerta
- El Gobierno de Aragón elimina el programa de lengua árabe y cultura marroquí en diez colegios por el pacto PP-Vox
- Saidu y Pinilla, los únicos dos invisibles para Ibai Gómez