El Barajas de ‘Aída’ se desmelena en Zaragoza con su espectáculo más canalla en las Fiestas del Pilar

Hay personajes que atraviesan la carrera de un actor para toda su vida. Es el caso de Canco Rodríguez que entró en todos los hogares a través de la televisión con su inolvidable personaje de Barajas en una de las series más vistas de la historia en España, 'Aída', que contaba, además, con una presencia aragonesa al mando, el director Nacho G. Velilla.

Canco Rodríguez ha seguido con su carrera y ahora llega a Zaragoza a reencontrarse con el público aragonés en plenas Fiestas del Pilar con un espectáculo canalla, 'Zabaret', un loco cabaret en el que todo puede pasar que se instalará en el recinto de Valdespartera del 9 de octubre al 2 de noviembre en lo que han denominado la Gran Carpa Blanca.

Humor, música y circo

'Zabaret' es un espectáculo que mezcla humor, música, circo y variedades con una puesta en escena descarada y provocadora. La propuesta recupera el espíritu de los antiguos cabarets, pero lo lleva a un formato contemporáneo en el que tienen cabida desde números acrobáticos y actuaciones musicales hasta burlesque, improvisación y comedia.

'Zabaret' combina varios elementos circenses y de humor. / El Periódico

Al frente se encuentra Canco Rodríguez, que ejerce como maestro de ceremonias y sirve de hilo conductor de un espectáculo en el que se busca la participación y la complicidad de los espectadores. La intención es romper con el formato tradicional y ofrecer una noche de entretenimiento sin demasiadas reglas, con humor, sorpresa y una buena dosis de descaro.

La propuesta llegará a Zaragoza durante las Fiestas del Pilar y se instalará en una gran carpa en Valdespartera. 'Zabaret' está pensado como un espectáculo para disfrutar en grupo y combina diferentes disciplinas para construir una experiencia cercana a la de un cabaret itinerante, con Canco Rodríguez como rostro más reconocible y principal reclamo para el público.

Las entradas ya están a la venta a partir de 20 euros en la web oficial del espectáculo.