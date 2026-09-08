La makina no ha muerto, Pastis y Buenri aterrizan en Zaragoza: "Vuelve a hacer historia"

Hace más de tres décadas que la Ruta del Bakalao se desinfló en Valencia pero de aquellas fiestas y experiencias surgieron herederos a través de la música makina como dos de los nombres que una década después llenaron todas las pistas de España haciéndose con un gran nombre, Pastis & Buenri. Ellos mismos, desde las discotecas catalanas, siempre se han considerado herederos de aquella Ruta del Bakalao.

Ahora, ambos, emprenden una gira junto a DJ Sisu que han llamado 'Universo Makina' en la que reivindican precisamente ese tipo de música electrónica y quieren rememorar el ambiente que se vivía entonces en aquellas fiestas en las que todo podía suceder. De hecho, los tres han publicado una canción con el mismo nombre ('Universo makina') que ya acumula más de un millón de escuchas.

Universo Makina es el proyecto que reúne a tres nombres históricos de la escena electrónica catalana: Pastis, Buenri y DJ Sisu. La propuesta recupera la energía y la estética de la makina de los años noventa y dos mil, pero la presenta en un formato renovado, pensado tanto para quienes vivieron aquella época como para una nueva generación que se acerca ahora a un sonido convertido en fenómeno de culto. "La makina vuelve a hacer historia" es el lema del proyecto.

Reivindicación del género

El espectáculo reivindica así un género que, lejos de desaparecer, mantiene una comunidad de seguidores especialmente fiel. Universo Makina combina sesiones de los tres DJs, clásicos de la escena y nuevas producciones, con una puesta en escena diseñada para convertir la nostalgia en una auténtica fiesta. Tras pasar por distintas ciudades españolas y cosechar importantes entradas, el proyecto llega ahora a Zaragoza dispuesto a demostrar que la makina todavía tiene mucho que decir.

Además, el fenómeno tiene un componente generacional evidente. Para muchos de sus seguidores, una sesión de Pastis, Buenri o Sisu supone regresar a una época asociada a las grandes salas y discotecas de la escena catalana, pero Universo Makina no se limita al ejercicio de nostalgia: sus protagonistas siguen produciendo música y defendiendo un sonido que conserva su identidad propia, basado en ritmos acelerados, melodías reconocibles y una enorme conexión con la pista de baile.

'Universo Makina' ha anunciado una fecha en Zaragoza en la sala Multiusos del Auditorio cuyas entradas salen a la venta este miércoles a partir de las 18.00 horas a través de la web del proyecto. Será el 3 de abril de 2027.