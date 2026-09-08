Morante, eje de la feria taurina del Pilar e impulsor del homenaje al doctor Val Carreres

Los carteles de la próxima feria taurina del Pilar fueron hechos públicos en la tarde de ayer de modo oficial en la primera aparición pública de la empresa adjudicataria de La Misericordia para los años 2026 y 2027 con una posible prórroga de una anualidad.

Durante la rueda de prensa convocada por la institución provincial y, tras una optimista introducción del anfitrión, el diputado delegado del coso zaragozano José Carlos Tirado, tomó la palabra Roberto Becerril Royo en representación de la mercantil Conphia urbana, SL quien se felicitó por la concesión resaltando el arduo trabajo que había representado cerrar unas combinaciones en tan breve lapso de tiempo.

Y es que el contrato se rubricó formalmente el pasado 25 de agosto gracias a las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón atendiendo al bien común y desbloqueando el proceso en el que había entrado la adjudicación de la plaza y que deberá ser resuelto en el futuro por la sala de lo contencioso-administrativo del citado tribunal.

El ciclo del presente año se desarrollará entre los días 10 y 18 de octubre con dos fechas intercaladas sin festejo vespertino.

Contrato patrimonial

El recorte de fechas es de libre discrecionalidad de la empresa pues el modelo de contrato (Patrimonial) no obliga al adjudicatario a un número y calidad de festejos y el máximo solo viene acotado por las fechas que se asignan en la presente anualidad (del 1 de septiembre al 31 de octubre). Tanto en festejos mayores como en los populares.

Así, las combinaciones descansan sobre dos ejes bien diferenciados: por un lado, el protagonismo de Morante de la Puebla, que se anuncia dos tardes y por otro la feliz presencia de tres toreros aragoneses con verdadero interés y justificada presencia como son Cristiano Torres, Aarón Palacio y el bilbilitano El Mene que tomará la alternativa de manos del torero de la Puebla en presencia de Diego Urdiales.

Precisamente Morante ha sido el impulsor por propia iniciativa y a su cargo de un merecido homenaje al doctor Carlos Val Carreres, cuyos detalles se desconocen aunque es sabido que se inaugurará una escultura que perpetúe su recuerdo.

A los nombres de Manzanares, Talavante, Luque o una de las revelaciones de la temporada, David de Miranda, hay que anotar a los Castella, De Justo o Tomás Rufo para completar un elenco que tiene el complemento del rejoneador imprescindible en Zaragoza, Diego Ventura y la presentación con picadores del novillero aragonés David Sejas.

Difícil de encajar con las escasas fechas y la concepción de los carteles a toreros punteros como son Roca Rey, Pablo Aguado o Juan Ortega, el capítulo más delicado se refiere al toro, cuyos encierros se anuncian compartidos en algunos casos y en otros, de salida, con seis ejemplares de distintas ganaderías.

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La feria paralela, la de los festejos populares, no varía en su estructura, número y calidad de espectáculos con respecto a años anteriores.