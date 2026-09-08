El restaurante en Zaragoza del mítico grupo OBK: "¡Ha sido un súper placer!"

Hablar de música y de grupos de los años 90 en España es hacerlo de OBK. La formación, nacida a comienzos de esa década liderada por Jordi Sánchez y Miguel Ángel Arjona y encuadrada en un estilo que se denominó techno o electro pop, dejó himnos para una generación como Historias de amor o El cielo no entiende.

Su carrera está siendo prolífica, con 12 álbumes de estudio y 4 recopilatorios de sus grandes éxitos, aunque desde 2012 con Sánchez en solitario, tras bajarse Arjona "de ese tren llamado OBK". La separación no fue el final del grupo y desde entonces ha continuado como proyecto en solitario. Este 2026, en plena gira de su 35 aniversario bajo el nombre de Vértigo Tour.

Desde julio ha ofrecido más de una veintena de conciertos por gran parte de España y por delante tienen 18 más en lo que resta de año, entre ellas, una doble cita en Zaragoza el 27 y 28 de noviembre en el Teatro de las Esquinas. El cierre de gira será en Madrid, el 18 de febrero de 2027.

El restaurante de OBK en Zaragoza

OBK no ha esquivado Aragón en su periplo veraniego. Estuvo en Tarazona durante las fiestas del Cipotegato, un día después de la visita de otro artista bandera de la historia de nuestra música, El Drogas.

Y, más recientemente, el pasado viernes 4 de septiembre, recaló en Ejea de los Caballeros, en el contexto de otras fiestas patronales, en este caso en honor a la Virgen de la Oliva. Allí compartió cartel con God Save The Queen, uno de los mejores tributos que hay de la banda británica liderada durante décadas por Freddie Mercury.

"Un grupo genial, con más de 30 años de historia, como nosotros"

Antes de que llegara la hora, Sánchez pasó por Zaragoza para comer horas antes del show. El restaurante elegido fue Palomeque, uno de los referentes de la zona centro de la capital aragonesa.

"Hoy hemos tenido la visita del mítico grupo de música OBK", escribió en redes sociales el propio establecimiento, compartiendo la foto del equipo con Jordi Sánchez. "Un grupo genial, con más de 30 años de historia, como nosotros. ¡Ha sido un súper placer!¡Que vaya genial el concierto!", concluyeron.

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El Palomoque está siendo conocido en los últimos tiempos como el restaurante de los famosos. Por él han pasado caras conocidas como Samuel Umtiti, Andrés Suárez o Juan del Val.