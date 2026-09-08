En torno a 4.000 personas disfrutarán de la gran fiesta de clausura del VII SoNna Huesca en la Cartuja de Las Fuentes de Sariñena

La caravana del VII SoNna Huesca, organizado por la Diputación Provincial de Huesca, hará este fin de semana su última y tradicional parada en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, en Sariñena. Pablo López y Luz Casal pondrán el broche al festival con dos conciertos, los días 11 y 12 de septiembre a las 19.00 horas, que apuntan a reunir a cerca de 2.000 personas cada uno.

Para la actuación de Luz Casal, la organización calcula un lleno absoluto, mientras que Pablo López también se acerca al límite del aforo. A media mañana del lunes, la cantante gallega había vendido 1.795 de las 2.000 entradas disponibles para el concierto de cierre del sábado, por lo que se espera que apenas quede papel en taquilla. Un día después, Pablo López sumaba ya 1.576 localidades vendidas. Con el empujón de última hora (las entradas cuestan 30 euros de forma anticipada y 35 en taquilla), la previsión es que ambas citas alcancen o rocen el lleno.

El escenario elegido para despedir esta séptima edición es también uno de los lugares más singulares por los que pasa el festival. El monasterio de la Cartuja de las Fuentes fue fundado en 1507 por los condes de Sástago y se convirtió en la primera cartuja levantada en el Reino de Aragón y la decimoquinta de España. Enclavado en el corazón de Los Monegros, a los pies de la sierra de Alcubierre, está declarado Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico-Artístico desde 2002 y alberga uno de los conjuntos pictóricos barrocos más importantes de Aragón. Sus frescos murales son obra de fray Manuel Bayeu, cuñado de Goya y monje de la comunidad.

Un cierre multitudinario para un festival de pequeño formato

El SoNna Huesca llegará hasta allí después de más de dos meses de viaje por la provincia. Desde que arrancó el pasado 4 de julio, ha pasado por 25 espacios del Alto Aragón con otros tantos espectáculos de pequeño y mediano formato, pensados para públicos de entre 150 y 500 personas. Cada año, sin embargo, el festival rompe su propia norma en la Cartuja y cambia la intimidad de sus escenarios habituales por dos grandes conciertos.

Antes de llegar a Sariñena, la música ha sonado entre las bodegas de Edra, Laus y Valonga; en iglesias rurales como las de Allué, Aquilué o Linás de Broto; en ermitas como La Ganza, Viñedo, San Medardo o Treviño; y también entre bosques, fuentes, parques y bordas. El recorrido termina ahora en el monasterio cartujo, el conjunto monumental más imponente de cuantos han formado parte de esta edición, donde el festival vivirá su última puesta de sol del verano.

Para la directora del festival y técnica de Cultura de la DPH, Begoña Puértolas, las cifras anticipan un fin de semana especialmente concurrido: “Va a ser uno de los mejores años de la Cartuja en cuanto a presencia de público. En su día llenaron por ejemplo Amaral y Rozalen, pero era post pandemia y había un aforo de 1.200 espectadores. El que sí llenó con 2.000 localidades fue Manu Chao en 2022”.

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La clausura servirá, además, para volver a unir los dos pilares sobre los que se construye el SoNna Huesca desde sus inicios: la cultura y el territorio. Para el diputado de Cultura, Carlos Sampériz, “la Cartuja es el broche a un festival que ha vuelto a impactar emocional y físicamente en toda la provincia de Huesca. A través de la música conseguimos además que ese espacio tan apegado al territorio, tan singular y único, sea conocido y divulgado; así que cuanto más público se acerque a disfrutar de esa joya, mejor”.