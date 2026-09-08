Un gigantesco inflable transforma la sede histórica del Colegio de Arquitectos de Aragón: "Es una experiencia inmersiva nunca vista en Zaragoza"

Un gigantesco inflable ocupará el patio del Palacio de los Torrero de Zaragoza, sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (calle San Voto, 7). La instalación, bajo el título de ‘PATIO’, envolverá el edificio desde el interior, transformará por completo la percepción del espacio y ofrecerá al público una "experiencia inmersiva nunca vista hasta ahora en la ciudad".

La intervención, que se podrá ver desde el 17 de septiembre hasta el final de las Fiestas del Pilar, es obra de Penique Productions, colectivo artístico fundado por Sergi Arbusà, especializado en crear instalaciones efímeras concebidas específicamente para espacios arquitectónicos. Esta innovadora propuesta que llega ahora a Zaragoza es fabricada con una membrana plástica que se expande con aire, sus obras envuelven el lugar y modifican su luz, su color y la forma en que el público lo percibe y lo recorre.

Una instalación similar en la Casa de les Altures en Barcelona. / COAA

La instalación se inaugurará con motivo de la presentación de la Fundación Cultural Arquitectura Aragón (FUNDARA), una nueva plataforma cultural impulsada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (COAA). La entidad recoge la trayectoria del Colegio en la organización de exposiciones, premios y encuentros, y abre ahora una etapa con identidad propia, nuevas colaboraciones y una programación dirigida a públicos más amplios.

El acto de presentación tendrá lugar el 17 de septiembre, a las 19.00 horas, en el Palacio de los Torrero, sede del COAA en Zaragoza. La cita reunirá la presentación pública de FUNDARA, la inauguración de ‘PATIO’, y el lanzamiento del primer número de la revista FUNDARA, que ofrecerá un espacio de reflexión y divulgación en torno a la arquitectura, el territorio, el patrimonio y la cultura contemporánea.

Una nueva mirada sobre el Palacio de los Torrero

La instalación de Penique Productions, ‘PATIO’, invitará al público a recorrer y percibir de una forma diferente el patio del Palacio de los Torrero. La intervención, concebida específicamente para este edificio histórico, podrá visitarse durante un mes y permanecerá abierta durante la Semana de la Arquitectura (del 6 al 9 de octubre) y las Fiestas del Pilar (del 10 al 18 de octubre), formando parte de su programación cultural.

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En esta ocasión, la intervención transformará temporalmente el patio del Palacio de los Torrero, alterando su percepción y dotándolo de una nueva identidad. La elección de este espacio para presentar FUNDARA refleja la voluntad de iniciar esta nueva etapa desde la propia sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, proponiendo otra manera de observarla y habitarla. Los detalles completos de ‘PATIO’ y de la experiencia diseñada para el edificio se descubrirán durante su inauguración.